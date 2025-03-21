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Тестування з ПДР — хто провокує аварію

21 березня 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДР — хто провокує аварію на дорозі
Хто не правий? Малюнок: "Україна за кермом"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з тем про дистанцію, інтервал, зустрічний роз'їзд та про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв транспортних засобів — мотоцикла або синього автомобіля — провокує потенційне зіткнення?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

  1. Винен мотоцикліст, тому що їхати поруч в одному ряду з автомобілем заборонено.
  2. Винен водій синього авто, тому що не пропустив мотоцикліста.
  3. Обоє винуваті.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто винен у провокуванні ДТП?

Водій синього автомобіля перестроюється в праву смугу та може зіткнутися з мотоциклістом, який їде праворуч від легковика однією з ним смугою.

Правилами не забороняється розміщення більше одного транспортного засобу на одній смузі. Зрозуміло, при цьому необхідно виконати вимогу пункту 13.1 ПДР щодо дотримання інтервалу:

"Водій залежно від швидкості руху, дорожньої обстановки, особливостей вантажу, що перевозиться, і стану транспортного засобу повинен дотримувати безпечної дистанції та безпечного інтервалу".

А водію синього автомобіля слід згадати вимоги пункту 10.1 ПДР:

"Перед початком руху, перестроюванням та будь-якою зміною напрямку руху водій повинен переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод або небезпеки іншим учасникам руху".

Правильна відповідь №2

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