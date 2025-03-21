Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Тестирование по ПДД — кто провоцирует аварию arrow

Тестирование по ПДД — кто провоцирует аварию

21 марта 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тест ПДД — кто провоцирует аварию на дороге
Кто не прав? Рисунок: "Украина за рулем"
Валентин Бандура - Редактор

Задача по темам о дистанции, интервале, встречном разъезде и о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей транспортных средств — мотоцикла или синего автомобиля — провоцирует потенциальное столкновение?

Задание предложила "Украина за рулем".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Виноват мотоциклист, потому что ехать рядом в одном ряду с автомобилем запрещено.
  2. Виноват водитель синего авто, потому что не пропустил мотоциклиста.
  3. Оба виноваты.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто винен у провокуванні ДТП?

Водитель синего автомобиля перестраивается в правую полосу и может столкнуться с мотоциклистом, который едет справа от легковушки по одной с ней полосе.

Правилами не запрещается размещение более одного транспортного средства на одной полосе. Разумеется, при этом необходимо выполнить требование пункта 13.1 ПДД по соблюдению интервала:

"Водитель в зависимости от скорости движения, дорожной обстановки, особенностей перевозимого груза и состояния транспортного средства должен соблюдать безопасную дистанцию и безопасный интервал".

А водителю синего автомобиля следует вспомнить требования пункта 10.1 ПДД:

"Перед началом движения, перестроением и любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасным и не создаст препятствий или опасности другим участникам движения".

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Реклама
Реклама
Реклама