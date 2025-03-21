Тест ПДД — кто провоцирует аварию на дороге

Тестирование по ПДД — кто провоцирует аварию
Задача по темам о дистанции, интервале, встречном разъезде и о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей транспортных средств — мотоцикла или синего автомобиля — провоцирует потенциальное столкновение?
Задание предложила "Украина за рулем".
Варианты ответа
- Виноват мотоциклист, потому что ехать рядом в одном ряду с автомобилем запрещено.
- Виноват водитель синего авто, потому что не пропустил мотоциклиста.
- Оба виноваты.
Разбор задачи
Водитель синего автомобиля перестраивается в правую полосу и может столкнуться с мотоциклистом, который едет справа от легковушки по одной с ней полосе.
Правилами не запрещается размещение более одного транспортного средства на одной полосе. Разумеется, при этом необходимо выполнить требование пункта 13.1 ПДД по соблюдению интервала:
"Водитель в зависимости от скорости движения, дорожной обстановки, особенностей перевозимого груза и состояния транспортного средства должен соблюдать безопасную дистанцию и безопасный интервал".
А водителю синего автомобиля следует вспомнить требования пункта 10.1 ПДД:
"Перед началом движения, перестроением и любым изменением направления движения водитель должен убедиться, что это будет безопасным и не создаст препятствий или опасности другим участникам движения".
Правильный ответ №2
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