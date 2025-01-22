Експрес-тест з ПДР — хто порушує правила обгону

Хто помиляється? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про обгін. Хто з водіїв порушує правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водій зеленого автомобіля. Водій червоного автомобіля. Обидва водії порушують правила. Обидва водії не порушують правила.

Розбір задачі

Водії зеленого та червоного автомобілів намагаються виконати обгін. Обгін — випередження іншого авто з тимчасовим виїздом на зустрічну смугу — один з найнебезпечніших маневрів на дорозі. Тому його виконання обмежується за певних умов.

Читаємо пункт 14.6 ПДР:

"Обгін заборонено: на перехресті; на залізничних переїздах і ближче ніж за 100 м перед ними; ближче ніж за 50 м перед пішохідним переходом у населеному пункті й 100 м — поза населеним пунктом; у кінці підйому, на мостах, естакадах, шляхопроводах, крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи в умовах недостатньої видимості; транспортного засобу, який здійснює обгін або об'їзд; у тунелях; на дорогах, що мають дві та більше смуги для руху в одному напрямку; колони транспортних засобів, позаду якої рухається транспортний засіб з увімкненим проблисковим маячком (крім оранжевого)".

Водій зеленого автомобіля намагається обігнати жовте авто на перехресті, що заборонено.

Водій червоного авто намагається виконати маневр на небезпечному повороті про що свідчіть дорожній знак 1.2 "Небезпечний поворот ліворуч".

До того ж оглядовість на ділянці дороги обмежена деревами на узбіччі. Тому червоне авто також порушить правила у разі виконання обгону.

Таким чином при виконанні обгону обидва водії порушать правила дорожнього руху.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР: