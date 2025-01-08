Спробуйте себе в ПДР тесті — чи дозволено обгін проти стрілки

Дозволений обгін? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача з теми про горизонтальну розмітку на дорозі. Чи дозволено водію сірого автомобіля обігнати жовтий трактор в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

Водій сірого автомобіля має намір обігнати жовтий трактор. Насамперед потрібно уважно розглянути дорожню розмітку.

Стрілочки — це розмітка 1.19, яка позначає наближення до ділянок, де проїзна частина звужується на одну смугу руху в попутному напрямку, або закінчення смуги розгону.

В зображеній ситуації вона нанесена разом з розміткою 1.6, яка називається "лінія наближення". Ця переривчаста лінія, де довжина штрихів утричі перевищує проміжки між ними, попереджає про наближення до суцільної розмітки, перетинати яку автомобілям заборонено.

Таким чином поєднання розміток 1.19 та 1.6 означають, що водій має завершувати обгін до початку суцільної лінії розмітки. А, отже, розмітка на зображеній ділянці дороги обгін не забороняє.

Правильна відповідь №1

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