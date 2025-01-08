Попробуйте себя в ПДД тесте — разрешен ли обгон против стрелки

Разрешен ли обгон? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача по теме про горизонтальную разметку на дороге. Разрешено ли водителю серого автомобиля обогнать желтый трактор в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

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Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

Водитель серого автомобиля намерен обогнать желтый трактор. Первым делом нужно внимательно рассмотреть дорожную разметку.

Стрелочки — это разметка 1.19, которая обозначает приближение к участкам, где проезжая часть сужается на одну полосу движения в попутном направлении, или окончание полосы разгона.

В изображенной ситуации она нанесена вместе с разметкой 1.6, которая называется "линия приближения". Эта прерывистая линия, где длина штрихов втрое превышает промежутки между ними, предупреждает о приближении к сплошной разметке, пересекать которую автомобилям запрещено.

Таким образом сочетание разметок 1.19 и 1.6 означают, что водитель должен завершать обгон до начала сплошной линии разметки. Следовательно, разметка на изображенном участке дороги обгон не запрещает.

Правильный ответ №1

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