Тест по ПДД для внимательных — как правильно повернуть налево

Хитрый тест по ПДД — как правильно повернуть налево
Задача по темам о регулировании дорожного движения и о начале движения и изменении его направления. По какой траектории разрешается совершить поворот налево водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- По траектории А.
- По траектории Б.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
На перекрестке водитель красного автомобиля намерен повернуть налево. Отметим, что он едет по дороге, имеющей реверсивную полосу с переменным направлением движения. То есть направление на этой полосе может изменяться на противоположное. Об этом свидетельствуют реверсивный светофор и соответствующая дорожная разметка.
Траектория Б — поворот с предварительным выездом на полосу реверсивного движения. Траектория А — поворот с правой полосы, которую водитель сейчас занимает.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение..."
В изображенной ситуации водитель уже находится в соответствующем крайнем положении, так как реверсивный светофор выключен и ему вообще запрещено выезжать на реверсивную полосу.
Правильный ответ №1
Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:
- Быстрый тест по ПДД: кто из водителей нарушает правила?
- Тестирование по ПДД: кто может продолжить движение при этом сигнале регулятора?
Читайте Новини.LIVE!