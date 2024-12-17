Тест по ПДД для внимательных — как правильно повернуть налево

Какая траектория? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по темам о регулировании дорожного движения и о начале движения и изменении его направления. По какой траектории разрешается совершить поворот налево водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

По траектории А. По траектории Б. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

На перекрестке водитель красного автомобиля намерен повернуть налево. Отметим, что он едет по дороге, имеющей реверсивную полосу с переменным направлением движения. То есть направление на этой полосе может изменяться на противоположное. Об этом свидетельствуют реверсивный светофор и соответствующая дорожная разметка.

Траектория Б — поворот с предварительным выездом на полосу реверсивного движения. Траектория А — поворот с правой полосы, которую водитель сейчас занимает.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в частности в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение..."

В изображенной ситуации водитель уже находится в соответствующем крайнем положении, так как реверсивный светофор выключен и ему вообще запрещено выезжать на реверсивную полосу.

Правильный ответ №1

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