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Хитрий тест з ПДР — як правильно повернути ліворуч

17 грудня 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Тест з ПДР для уважних — як правильно повернути ліворуч
Яка траєкторія? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з тем про регулювання дорожнього руху та про початок руху та зміну його напрямку. За якою траєкторією дозволяється здійснити поворот ліворуч водієві червоного автомобіля в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. За траєкторією А.
  2. За траєкторією Б.
  3. Обидві траєкторії дозволені.
  4. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Хитрий тест з ПДР — як правильно повернути ліворуч - фото 1

На перехресті водій червоного авто має намір повернути ліворуч. Зазначимо, що він їде дорогою, яка має реверсивну смугу зі змінним напрямком руху. Тобто напрямок на цій смузі може змінюватися на протилежний. Про це свідчать реверсивний світлофор та відповідна дорожня розмітка.

Хитрий тест з ПДР — як правильно повернути ліворуч - фото 2

Траєкторія Б — поворот з попереднім виїздом на смугу реверсивного руху. Траєкторія А — поворот з правої смуги, яку водій наразі займає.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух..."

В зображеній ситуації водій вже перебуває у відповідному крайньому положенні, тому що реверсивний світлофор вимкнений і йому взагалі заборонено виїжджати на реверсивну смугу.

Правильна відповідь №1

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