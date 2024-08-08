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Помиляються 50% водіїв — чи може авто повернути праворуч

8 серпня 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Складний тест з ПДР, який правильно розв'язують лише 50% водіїв
Дозволено поворот? Малюнок: "Тримай кермо".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми регулювання дорожнього руху. Чи може водій червоного автомобіля повернути праворуч в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

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Варіанти відповіді

  1. Може.
  2. Не може.

Розбір задачі

Помиляються 50% водіїв — чи може авто повернути праворуч - фото 1

На перехресті, яке обладнане світлофорами, водій червоної машини має намір повернути праворуч.

Сигнали світлофорів, згідно з пунктом 8.3 ПДР, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету. Тому на знак 2.3 "Головна дорога" можна не звертати увагу.


Помиляються 50% водіїв — чи може авто повернути праворуч - фото 2

На світлофорі горить червоне світло, а також додаткова секція з зеленою стрілкою, яка вказує праворуч.


Помиляються 50% водіїв — чи може авто повернути праворуч - фото 3

Читаємо пункт 8.7.3 ПДР:

"Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків".

Тобто світлофор дозволяє червоному авто повернути праворуч, але над перехрестям також встановлено заборонний знак 3.22 "Поворот праворуч заборонено".


Помиляються 50% водіїв — чи може авто повернути праворуч - фото 4

Цим знаком водій знехтувати не може, адже світлофор має перевагу лише над знаками пріоритету, а не над заборонними. Багато водіїв так не думають, й сильно помиляються.

Отже, поворот праворуч водієві червоного автомобіля заборонений.

Правильна відповідь №2

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