Складний тест з ПДР, який правильно розв'язують лише 50% водіїв

Дозволено поворот? Малюнок: "Тримай кермо".

Задача з теми регулювання дорожнього руху. Чи може водій червоного автомобіля повернути праворуч в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Може. Не може.

Розбір задачі

На перехресті, яке обладнане світлофорами, водій червоної машини має намір повернути праворуч.

Сигнали світлофорів, згідно з пунктом 8.3 ПДР, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету. Тому на знак 2.3 "Головна дорога" можна не звертати увагу.





На світлофорі горить червоне світло, а також додаткова секція з зеленою стрілкою, яка вказує праворуч.





Читаємо пункт 8.7.3 ПДР:

"Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків".

Тобто світлофор дозволяє червоному авто повернути праворуч, але над перехрестям також встановлено заборонний знак 3.22 "Поворот праворуч заборонено".





Цим знаком водій знехтувати не може, адже світлофор має перевагу лише над знаками пріоритету, а не над заборонними. Багато водіїв так не думають, й сильно помиляються.

Отже, поворот праворуч водієві червоного автомобіля заборонений.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з теми регулювання дорожнього руху — тут і тут.