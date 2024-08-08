Сложный тест по ПДД, который правильно решают только 50% водителей

Разрешен поворот? Рисунок: "Тримай кермо".

Задача по теме регулирования дорожного движения. Может ли водитель красного автомобиля повернуть направо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

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Варианты ответа

Может быть. Не может.

Разбор задачи

На перекрестке, оборудованном светофорами, водитель красной машины намерен повернуть направо.

Сигналы светофоров, согласно пункту 8.3 ПДД, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета. Поэтому на знак 2.3 "Главная дорога" можно не обращать внимания.





На светофоре горит красный свет, а также дополнительная секция с зеленой стрелкой, указывающей направо.





Читаем пункт 8.7.3 ПДД:

"Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя о том, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, двигающихся по другим направлениям".

То есть светофор позволяет красному авто повернуть направо, но над перекрестком также установлен запретительный знак 3.22 "Поворот направо запрещен".





Этим знаком водитель пренебречь не может, ведь светофор имеет преимущество только перед знаками приоритета, а не запретительными. Многие водители так не думают, и сильно ошибаются.

Следовательно, поворот направо водителю красного автомобиля запрещен.

Правильный ответ №2

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