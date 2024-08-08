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Ошибаются 50% водителей — может ли авто повернуть направо

8 августа 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Сложный тест по ПДД, который правильно решают только 50% водителей
Разрешен поворот? Рисунок: "Тримай кермо".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме регулирования дорожного движения. Может ли водитель красного автомобиля повернуть направо в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

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Варианты ответа

  1. Может быть.
  2. Не может.

Разбор задачи

Ошибаются 50% водителей - может ли авто повернуть направо - фото 1

На перекрестке, оборудованном светофорами, водитель красной машины намерен повернуть направо.

Сигналы светофоров, согласно пункту 8.3 ПДД, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета. Поэтому на знак 2.3 "Главная дорога" можно не обращать внимания.


Ошибаются 50% водителей - может ли авто повернуть направо - фото 2

На светофоре горит красный свет, а также дополнительная секция с зеленой стрелкой, указывающей направо.


Ошибаются 50% водителей - может ли авто повернуть направо - фото 3

Читаем пункт 8.7.3 ПДД:

"Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя о том, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, двигающихся по другим направлениям".

То есть светофор позволяет красному авто повернуть направо, но над перекрестком также установлен запретительный знак 3.22 "Поворот направо запрещен".


Ошибаются 50% водителей - может ли авто повернуть направо - фото 4

Этим знаком водитель пренебречь не может, ведь светофор имеет преимущество только перед знаками приоритета, а не запретительными. Многие водители так не думают, и сильно ошибаются.

Следовательно, поворот направо водителю красного автомобиля запрещен.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали интересные задачи по теме регулирования дорожного движения — здесь и здесь.

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

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