Экспресс-тест по ПДД — кто нарушает правила обгона

Тестирование по ПДД — кто нарушает правила обгона
Задача по теме обгона. Кто из водителей нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?
Задачу предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель зеленого автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
- Оба водителя нарушают правила.
- Оба водителя не нарушают правила.
Разбор задачи
Водители зеленого и красного автомобилей пытаются выполнить обгон. Обгон — опережение другого авто с временным выездом на встречную полосу — один из самых опасных маневров на дороге. Поэтому его выполнение ограничивается при определенных условиях.
Читаем пункт 14.6 ПДД:
"Обгон запрещен: на перекрестке; на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними; ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне населенного пункта; в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости; транспортного средства, осуществляющего обгон или объезд; в тоннелях; на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении; колонны транспортных средств, позади которой движется транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого)".
Водитель зеленого автомобиля пытается обогнать желтое авто на перекрестке, что запрещено.
Водитель красного авто пытается выполнить маневр на опасном повороте о чем свидетельствует дорожный знак 1.2 "Опасный поворот налево".
К тому же обзорность на участке дороги ограничена деревьями на обочине. Поэтому красное авто также нарушит правила в случае выполнения обгона.
Таким образом при выполнении обгона оба водителя нарушат правила дорожного движения.
Правильный ответ №3
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