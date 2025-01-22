Экспресс-тест по ПДД — кто нарушает правила обгона

Кто ошибается? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме обгона. Кто из водителей нарушает правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель зеленого автомобиля. Водитель красного автомобиля. Оба водителя нарушают правила. Оба водителя не нарушают правила.

Разбор задачи

Водители зеленого и красного автомобилей пытаются выполнить обгон. Обгон — опережение другого авто с временным выездом на встречную полосу — один из самых опасных маневров на дороге. Поэтому его выполнение ограничивается при определенных условиях.

Читаем пункт 14.6 ПДД:

"Обгон запрещен: на перекрестке; на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 м перед ними; ближе чем за 50 м перед пешеходным переходом в населенном пункте и 100 м — вне населенного пункта; в конце подъема, на мостах, эстакадах, путепроводах, крутых поворотах и других участках дорог с ограниченной обзорностью или в условиях недостаточной видимости; транспортного средства, осуществляющего обгон или объезд; в тоннелях; на дорогах, имеющих две и более полосы для движения в одном направлении; колонны транспортных средств, позади которой движется транспортное средство с включенным проблесковым маячком (кроме оранжевого)".

Водитель зеленого автомобиля пытается обогнать желтое авто на перекрестке, что запрещено.

Водитель красного авто пытается выполнить маневр на опасном повороте о чем свидетельствует дорожный знак 1.2 "Опасный поворот налево".

К тому же обзорность на участке дороги ограничена деревьями на обочине. Поэтому красное авто также нарушит правила в случае выполнения обгона.

Таким образом при выполнении обгона оба водителя нарушат правила дорожного движения.

Правильный ответ №3

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