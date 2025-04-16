Тестування ПДР — хто має право проїхати за сигналом з регулювальника

Хто проїде? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Який транспортний засіб може продовжити рух в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Усі, окрім червоного автомобіля. Червоний автомобіль. Синій автомобіль та жовте таксі. Жовте таксі та трамвай. Червоний автомобіль та жовте таксі. Усім рух заборонений.

Розбір задачі

Реклама

На перехресті водії трамвая, жовтого таксі та синього автомобіля повертають праворуч, а водій червоної машини проїжджає прямо.

Порядок руху на перехресті визначається сигналами регулювальника, й наразі він стоїть з руками витягнутими в сторони.

Реклама

Щоб зрозуміти, що означає цей сигнал регулювальника, читаємо пункт 8.8 ПДР:

з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч;

пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;

з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено.

Таким чином, водій трамвая має дочекатися іншого сигналу, адже зараз він може проїхати лише прямо.

Реклама

Водієві синього автомобіля заборонено рух у будь-якому напрямку.

Водіям жовтого таксі та червоної машини поворот праворуч дозволений.

Реклама

Правильна відповідь №5

Раніше ми пропонували цікаві задачі для перевірки знань правил дорожнього руху:

Реклама