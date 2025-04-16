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Тестування ПДР з регулювальником — хто має право проїхати

16 квітня 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тестування ПДР — хто має право проїхати за сигналом з регулювальника
Хто проїде? Малюнок: "За! Правилами"
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Який транспортний засіб може продовжити рух в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Усі, окрім червоного автомобіля.
  2. Червоний автомобіль.
  3. Синій автомобіль та жовте таксі.
  4. Жовте таксі та трамвай.
  5. Червоний автомобіль та жовте таксі.
  6. Усім рух заборонений.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто має право проїхати перехрестя за сигналом регулювальника?

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На перехресті водії трамвая, жовтого таксі та синього автомобіля повертають праворуч, а водій червоної машини проїжджає прямо.

Порядок руху на перехресті визначається сигналами регулювальника, й наразі він стоїть з руками витягнутими в сторони.

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Щоб зрозуміти, що означає цей сигнал регулювальника, читаємо пункт 8.8 ПДР

  • з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч;
  • пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;
  • з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено.

Таким чином, водій трамвая має дочекатися іншого сигналу, адже зараз він може проїхати лише прямо.

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Водієві синього автомобіля заборонено рух у будь-якому напрямку.

Водіям жовтого таксі та червоної машини поворот праворуч дозволений.

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Правильна відповідь №5

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