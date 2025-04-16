Тестування ПДР — хто має право проїхати за сигналом з регулювальника

Тестування ПДР з регулювальником — хто має право проїхати
Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Який транспортний засіб може продовжити рух в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Усі, окрім червоного автомобіля.
- Червоний автомобіль.
- Синій автомобіль та жовте таксі.
- Жовте таксі та трамвай.
- Червоний автомобіль та жовте таксі.
- Усім рух заборонений.
Розбір задачі
На перехресті водії трамвая, жовтого таксі та синього автомобіля повертають праворуч, а водій червоної машини проїжджає прямо.
Порядок руху на перехресті визначається сигналами регулювальника, й наразі він стоїть з руками витягнутими в сторони.
Щоб зрозуміти, що означає цей сигнал регулювальника, читаємо пункт 8.8 ПДР:
- з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч;
- пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника;
- з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено.
Таким чином, водій трамвая має дочекатися іншого сигналу, адже зараз він може проїхати лише прямо.
Водієві синього автомобіля заборонено рух у будь-якому напрямку.
Водіям жовтого таксі та червоної машини поворот праворуч дозволений.
Правильна відповідь №5
Раніше ми пропонували цікаві задачі для перевірки знань правил дорожнього руху:
- Тест з ПДР на перехресті: хто правильно повертає ліворуч?
- Тест ПДР на перехресті: як роз’їхатися з трамваєм?
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