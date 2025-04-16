Тестирование ПДД — кто имеет право проехать по сигналу с регулировщика

Кто проедет? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Какое транспортное средство может продолжить движение в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Все, кроме красного автомобиля. Красный автомобиль. Синий автомобиль и желтое такси. Желтое такси и трамвай. Красный автомобиль и желтое такси. Всем движение запрещено.

Разбор задачи

На перекрестке водители трамвая, желтого такси и синего автомобиля поворачивают направо, а водитель красной машины проезжает прямо.

Порядок движения на перекрестке определяется сигналами регулировщика, и сейчас он стоит с руками, вытянутыми в стороны.

Чтобы понять, что означает этот сигнал регулировщика, читаем пункт 8.8 ПДД:

с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо;

пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;

со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено.

Таким образом, водитель трамвая должен дождаться другого сигнала, ведь сейчас он может проехать только прямо.

Водителю синего автомобиля запрещено движение в любом направлении.

Водителям желтого такси и красной машины поворот направо разрешен.

Правильный ответ №5

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