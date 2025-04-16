Тестирование ПДД — кто имеет право проехать по сигналу с регулировщика

Тестирование ПДД с регулировщиком — кто имеет право проехать
Задача по теме о регулировании дорожного движения. Какое транспортное средство может продолжить движение в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Все, кроме красного автомобиля.
- Красный автомобиль.
- Синий автомобиль и желтое такси.
- Желтое такси и трамвай.
- Красный автомобиль и желтое такси.
- Всем движение запрещено.
Разбор задачи
На перекрестке водители трамвая, желтого такси и синего автомобиля поворачивают направо, а водитель красной машины проезжает прямо.
Порядок движения на перекрестке определяется сигналами регулировщика, и сейчас он стоит с руками, вытянутыми в стороны.
Чтобы понять, что означает этот сигнал регулировщика, читаем пункт 8.8 ПДД:
- с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо;
- пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика;
- со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено.
Таким образом, водитель трамвая должен дождаться другого сигнала, ведь сейчас он может проехать только прямо.
Водителю синего автомобиля запрещено движение в любом направлении.
Водителям желтого такси и красной машины поворот направо разрешен.
Правильный ответ №5
Ранее мы предлагали интересные задачи для проверки знаний правил дорожного движения:
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