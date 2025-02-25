Тестування ПДР на перехресті — як правильно роз’їхатися

Як проїхати? Малюнок: drossel.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Яким у черзі водій проїде перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Drossel.

Читайте також:

Варіанти відповіді

Після трамвая. Після трамвая та білого автомобіля. Після трамвая, білого та чорного автомобілів. Після трамвая, чорного та білого автомобілів.

Розбір задачі

На перехресті встановлені знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Згідно з ними, на другорядних дорогах перебувають водій, який має розв’язати задачу, та водій чорного авто.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Отже, першими проїдуть трамвай та білий автомобіль.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Тобто першим перехрестя проїде трамвай, а другим біла машина.

Хто проїде третім?

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Чорний автомобіль наближається з такої ж другорядної дороги, як й у водія, але з правого боку, тому має над ним перевагу.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: