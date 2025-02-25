Тестирование ПДД на перекрестке — как правильно разъехаться

Как проехать? Рисунок: drossel.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. Каким в очереди водитель проедет перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил Drossel.

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Варианты ответа

После трамвая. После трамвая и белого автомобиля. После трамвая, белого и черного автомобилей. После трамвая, черного и белого автомобилей.

Разбор задачи

На перекрестке установлены знаки приоритета 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги". Согласно им, на второстепенных дорогах находятся водитель, который должен решить задачу, и водитель черного авто.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Итак, первыми проедут трамвай и белый автомобиль.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерегулируемыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

То есть первым перекресток проедет трамвай, а вторым белая машина.

Кто проедет третьим?

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Черный автомобиль приближается с такой же второстепенной дороги, как и у водителя, но с правой стороны, поэтому имеет над ним преимущество.

Правильный ответ №3

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