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Тест з ПДР про паркування — чи порушене правило стоянки

24 січня 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Підступний тест з ПДР — чи порушене правило стоянки
Чи правий водій синього авто? Малюнок: "Україна за кермом".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про зупинку та стоянку. Чи дозволено водієві синього автомобіля поставити машину перед шлагбаумом, яке це зображено на малюнку?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Дозволено, якщо він не створює перешкод проїзду через арку.
  3. Заборонено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи порушені правила паркування?

Водій синього автомобіля не захотів ставити машину в платній зоні паркування та примостився навпроти арки виїзду.

Читаємо пункт 15.10 ПДР:

"Стоянка забороняється:

  • у місцях, де заборонена зупинка;
  • на тротуарах (крім місць, позначених відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками);
  • на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 м;
  • ближче 50 м від залізничних переїздів;
  • поза населеними пунктами в зоні небезпечних поворотів і випуклих переломів поздовжнього профілю дороги з видимістю або оглядовістю менш як 100 м хоча б в одному напрямку руху;
  • у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів;
  • ближче 5 м від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів, місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства;
  • на газонах".

В зображеній на малюнку ситуації синє авто не є перешкодою для руху інших транспортних засобів, адже для в'їзду та виїзду з арки залишається ще цілих чотири метри.

Але водій порушує інше правило, позаяк його автомобіль захаращує напрямок руху пішоходів тротуаром, а отже він буде оштрафований та змушений переставити машину на платну стоянку.

Правильна відповідь №3

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