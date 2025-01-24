Підступний тест з ПДР — чи порушене правило стоянки

Тест з ПДР про паркування — чи порушене правило стоянки
Задача з теми про зупинку та стоянку. Чи дозволено водієві синього автомобіля поставити машину перед шлагбаумом, яке це зображено на малюнку?
Завдання запропонувала "Україна за кермом".
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Дозволено, якщо він не створює перешкод проїзду через арку.
- Заборонено.
Розбір задачі
Водій синього автомобіля не захотів ставити машину в платній зоні паркування та примостився навпроти арки виїзду.
Читаємо пункт 15.10 ПДР:
"Стоянка забороняється:
- у місцях, де заборонена зупинка;
- на тротуарах (крім місць, позначених відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками);
- на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 м;
- ближче 50 м від залізничних переїздів;
- поза населеними пунктами в зоні небезпечних поворотів і випуклих переломів поздовжнього профілю дороги з видимістю або оглядовістю менш як 100 м хоча б в одному напрямку руху;
- у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів;
- ближче 5 м від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів, місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства;
- на газонах".
В зображеній на малюнку ситуації синє авто не є перешкодою для руху інших транспортних засобів, адже для в'їзду та виїзду з арки залишається ще цілих чотири метри.
Але водій порушує інше правило, позаяк його автомобіль захаращує напрямок руху пішоходів тротуаром, а отже він буде оштрафований та змушений переставити машину на платну стоянку.
Правильна відповідь №3
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