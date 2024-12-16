Експрес-тест з ПДР — хто неправильно припаркувався

Швидкий ПДР тест — хто неправильно припаркувався
Задача з теми про рух у пішохідній та житловій зонах. Водій якого автомобіля порушив правила, поставивши своє авто на стоянку в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водії синього та білого автомобілів.
- Водії синього та червоного автомобілів.
- Водії білого та червоного автомобілів.
- Водій білого автомобіля.
- Усі водії порушують правила.
- Ніхто не порушує правила.
Розбір задачі
Три водії припаркували свої автомобілі. Ця ділянка дороги знаходиться в житловій зоні, про що свідчить знак 5.35 "Кінець житлової зони".
Читаємо пункт 26.2 ПДР:
"У житловій зоні забороняється:
- транзитний рух транспортних засобів;
- стоянка транспортних засобів поза спеціально відведеними місцями й таке їх розташування, яке утруднює рух пішоходів і проїзд оперативних чи спеціальних транспортних засобів;
- стоянка з працюючим двигуном;
- навчальна їзда;
- рух вантажних автомобілів, тракторів, самохідних машин і механізмів (крім тих, що обслуговують об'єкти і громадян, виконують технологічні роботи або належать громадянам, що проживають у цій зоні)".
Перший порушник — водій червоного автомобіля, адже він поставив машину на стоянку з увімкненим двигуном.
Другий порушник — водій синього автомобіля, який поставив машину на дорозі чим унеможливив проїзд інших транспортних засобів.
Третій порушник — водій білого автомобіля, який припаркувався на тротуарі.
Правильна відповідь №6
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