Експрес-тест з ПДР — хто неправильно припаркувався

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про рух у пішохідній та житловій зонах. Водій якого автомобіля порушив правила, поставивши своє авто на стоянку в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водії синього та білого автомобілів. Водії синього та червоного автомобілів. Водії білого та червоного автомобілів. Водій білого автомобіля. Усі водії порушують правила. Ніхто не порушує правила.

Розбір задачі

Три водії припаркували свої автомобілі. Ця ділянка дороги знаходиться в житловій зоні, про що свідчить знак 5.35 "Кінець житлової зони".

Читаємо пункт 26.2 ПДР:

"У житловій зоні забороняється:

транзитний рух транспортних засобів;

стоянка транспортних засобів поза спеціально відведеними місцями й таке їх розташування, яке утруднює рух пішоходів і проїзд оперативних чи спеціальних транспортних засобів;

стоянка з працюючим двигуном;

навчальна їзда;

рух вантажних автомобілів, тракторів, самохідних машин і механізмів (крім тих, що обслуговують об'єкти і громадян, виконують технологічні роботи або належать громадянам, що проживають у цій зоні)".

Перший порушник — водій червоного автомобіля, адже він поставив машину на стоянку з увімкненим двигуном.

Другий порушник — водій синього автомобіля, який поставив машину на дорозі чим унеможливив проїзд інших транспортних засобів.

Третій порушник — водій білого автомобіля, який припаркувався на тротуарі.

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР: