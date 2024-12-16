Экспресс-тест по ПДД — кто неправильно припарковался

Быстрый ПДД тест — кто неправильно припарковался
Задача по теме о движении в пешеходной и жилой зонах. Водитель какого автомобиля нарушил правила, поставив свой автомобиль на стоянку в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водители синего и белого автомобилей.
- Водители синего и красного автомобилей.
- Водители белого и красного автомобилей.
- Водитель белого автомобиля.
- Все водители нарушают правила.
- Никто не нарушает правила.
Разбор задачи
Три водителя припарковали свои автомобили. Этот участок дороги находится в жилой зоне, о чем свидетельствует знак 5.35 "Конец жилой зоны".
Читаем пункт 26.2 ПДД:
"В жилой зоне запрещается:
- транзитное движение транспортных средств;
- стоянка транспортных средств вне специально отведенных мест и такое их расположение, которое затрудняет движение пешеходов и проезд оперативных или специальных транспортных средств;
- стоянка с работающим двигателем;
- обучающая езда;
- движение грузовых автомобилей, тракторов, самоходных машин и механизмов (кроме обслуживающих объекты и граждан, выполняющих технологические работы или принадлежащих гражданам, проживающим в этой зоне)".
Первый нарушитель — водитель красного автомобиля, ведь он поставил машину на стоянку с включенным двигателем.
Второй нарушитель — водитель синего автомобиля, который поставил машину на дороге, что сделало невозможным проезд других транспортных средств.
Третий нарушитель — водитель белого автомобиля, который припарковался на тротуаре.
Правильный ответ №6
Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:
- Быстрый ПДД тест: разрешено ли грузовику движение в жилой зоне?
- ПДД тест с подвохом: какое авто имеет преимущество?
Читайте Новини.LIVE!