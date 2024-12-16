Экспресс-тест по ПДД — кто неправильно припарковался

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме о движении в пешеходной и жилой зонах. Водитель какого автомобиля нарушил правила, поставив свой автомобиль на стоянку в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водители синего и белого автомобилей. Водители синего и красного автомобилей. Водители белого и красного автомобилей. Водитель белого автомобиля. Все водители нарушают правила. Никто не нарушает правила.

Разбор задачи

Три водителя припарковали свои автомобили. Этот участок дороги находится в жилой зоне, о чем свидетельствует знак 5.35 "Конец жилой зоны".

Читаем пункт 26.2 ПДД:

"В жилой зоне запрещается:

транзитное движение транспортных средств;

стоянка транспортных средств вне специально отведенных мест и такое их расположение, которое затрудняет движение пешеходов и проезд оперативных или специальных транспортных средств;

стоянка с работающим двигателем;

обучающая езда;

движение грузовых автомобилей, тракторов, самоходных машин и механизмов (кроме обслуживающих объекты и граждан, выполняющих технологические работы или принадлежащих гражданам, проживающим в этой зоне)".

Первый нарушитель — водитель красного автомобиля, ведь он поставил машину на стоянку с включенным двигателем.

Второй нарушитель — водитель синего автомобиля, который поставил машину на дороге, что сделало невозможным проезд других транспортных средств.

Третий нарушитель — водитель белого автомобиля, который припарковался на тротуаре.

Правильный ответ №6

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