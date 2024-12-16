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Быстрый ПДД тест — кто неправильно припарковался

16 декабря 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Экспресс-тест по ПДД — кто неправильно припарковался
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о движении в пешеходной и жилой зонах. Водитель какого автомобиля нарушил правила, поставив свой автомобиль на стоянку в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водители синего и белого автомобилей.
  3. Водители синего и красного автомобилей.
  4. Водители белого и красного автомобилей.
  5. Водитель белого автомобиля.
  6. Все водители нарушают правила.
  7. Никто не нарушает правила.

Разбор задачи

Быстрый ПДД тест - кто неправильно припарковался - фото 1

Три водителя припарковали свои автомобили. Этот участок дороги находится в жилой зоне, о чем свидетельствует знак 5.35 "Конец жилой зоны".

Быстрый ПДД тест - кто неправильно припарковался - фото 2

Читаем пункт 26.2 ПДД:

"В жилой зоне запрещается:

  • транзитное движение транспортных средств;
  • стоянка транспортных средств вне специально отведенных мест и такое их расположение, которое затрудняет движение пешеходов и проезд оперативных или специальных транспортных средств;
  • стоянка с работающим двигателем;
  • обучающая езда;
  • движение грузовых автомобилей, тракторов, самоходных машин и механизмов (кроме обслуживающих объекты и граждан, выполняющих технологические работы или принадлежащих гражданам, проживающим в этой зоне)".

Первый нарушитель — водитель красного автомобиля, ведь он поставил машину на стоянку с включенным двигателем.

Второй нарушитель — водитель синего автомобиля, который поставил машину на дороге, что сделало невозможным проезд других транспортных средств.

Третий нарушитель — водитель белого автомобиля, который припарковался на тротуаре.

Правильный ответ №6

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:

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