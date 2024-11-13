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Быстрый ПДД тест — разрешено ли грузовику движение в жилой зоне

13 ноября 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Экспресс-тест по ПДД — разрешено ли грузовику движение в жилой зоне
Проезд запрещен? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме по движению в жилой зоне. Разрешается ли водителю грузового автомобиля повернуть налево и продолжить движение по жилой зоне в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Разрешается.
  2. Разрешается при условии, что водитель там проживает.
  3. Разрешается при условии, что водитель обслуживает объекты или граждан в этой зоне.
  4. Ответы указаны в вариантах два и три.
  5. Запрещается.

Разбор задачи

Быстрый тест с ПДД — разрешено ли грузовику движение в жилой зоне - фото 1

Водитель грузового автомобиля намерен повернуть налево в жилую зону, въезд в которую обозначен дорожным знаком 5.34 "Жилая зона", и продолжить движение по ней.


Быстрый тест с ПДД — разрешено ли грузовику движение в жилой зоне - фото 2

Читаем пункт 26.2 ПДД:

"В жилой зоне запрещается:

  • транзитное движение транспортных средств;
  • стоянка транспортных средств вне специально отведенных мест и такое их расположение, которое затрудняет движение пешеходов и проезд оперативных или специальных транспортных средств;
  • стоянка с работающим двигателем;
  • обучающая езда;
  • движение грузовых автомобилей, тракторов, самоходных машин и механизмов (кроме обслуживающих объекты и граждан, выполняющих технологические работы или принадлежащих гражданам, проживающим в этой зоне)".

Таким образом, если водитель грузовика там проживает или обслуживает местные объекты или граждан, проезд в жилую зону ему разрешается.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:

ПДД тест правила дорожного движения водители автомобиль авто

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