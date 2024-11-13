Экспресс-тест по ПДД — разрешено ли грузовику движение в жилой зоне

Проезд запрещен? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме по движению в жилой зоне. Разрешается ли водителю грузового автомобиля повернуть налево и продолжить движение по жилой зоне в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Разрешается. Разрешается при условии, что водитель там проживает. Разрешается при условии, что водитель обслуживает объекты или граждан в этой зоне. Ответы указаны в вариантах два и три. Запрещается.

Разбор задачи

Водитель грузового автомобиля намерен повернуть налево в жилую зону, въезд в которую обозначен дорожным знаком 5.34 "Жилая зона", и продолжить движение по ней.





Читаем пункт 26.2 ПДД:

"В жилой зоне запрещается:

транзитное движение транспортных средств;

стоянка транспортных средств вне специально отведенных мест и такое их расположение, которое затрудняет движение пешеходов и проезд оперативных или специальных транспортных средств;

стоянка с работающим двигателем;

обучающая езда;

движение грузовых автомобилей, тракторов, самоходных машин и механизмов (кроме обслуживающих объекты и граждан, выполняющих технологические работы или принадлежащих гражданам, проживающим в этой зоне)".

Таким образом, если водитель грузовика там проживает или обслуживает местные объекты или граждан, проезд в жилую зону ему разрешается.

Правильный ответ №4

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