Экспресс-тест по ПДД — разрешено ли грузовику движение в жилой зоне

Быстрый ПДД тест — разрешено ли грузовику движение в жилой зоне
Задача по теме по движению в жилой зоне. Разрешается ли водителю грузового автомобиля повернуть налево и продолжить движение по жилой зоне в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Разрешается.
- Разрешается при условии, что водитель там проживает.
- Разрешается при условии, что водитель обслуживает объекты или граждан в этой зоне.
- Ответы указаны в вариантах два и три.
- Запрещается.
Разбор задачи
Водитель грузового автомобиля намерен повернуть налево в жилую зону, въезд в которую обозначен дорожным знаком 5.34 "Жилая зона", и продолжить движение по ней.
Читаем пункт 26.2 ПДД:
"В жилой зоне запрещается:
- транзитное движение транспортных средств;
- стоянка транспортных средств вне специально отведенных мест и такое их расположение, которое затрудняет движение пешеходов и проезд оперативных или специальных транспортных средств;
- стоянка с работающим двигателем;
- обучающая езда;
- движение грузовых автомобилей, тракторов, самоходных машин и механизмов (кроме обслуживающих объекты и граждан, выполняющих технологические работы или принадлежащих гражданам, проживающим в этой зоне)".
Таким образом, если водитель грузовика там проживает или обслуживает местные объекты или граждан, проезд в жилую зону ему разрешается.
Правильный ответ №4
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