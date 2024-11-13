Експрес-тест з ПДР — чи дозволений вантажівці рух в житловій зоні

Проїзд заборонено? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми з руху у житловій зоні. Чи дозволяється водієві вантажного автомобіля повернути ліворуч та продовжити рухатися житловою зоною в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Дозволяється. Дозволяється за умови, що водій там проживає. Дозволяється за умови, що водій обслуговує об'єкти чи громадян у цій зоні. Відповіді зазначені у варіантах два та три. Забороняється.

Розбір задачі

Водій вантажного автомобіля має намір повернути ліворуч у житлову зону, в'їзд до якої позначений дорожнім знаком 5.34 "Житлова зона", та продовжити рух по ній.





Читаємо пункт 26.2 ПДР:

"У житловій зоні забороняється:

транзитний рух транспортних засобів;

стоянка транспортних засобів поза спеціально відведеними місцями й таке їх розташування, яке утруднює рух пішоходів і проїзд оперативних чи спеціальних транспортних засобів;

стоянка з працюючим двигуном;

навчальна їзда;

рух вантажних автомобілів, тракторів, самохідних машин і механізмів (крім тих, що обслуговують об'єкти та громадян, виконують технологічні роботи або належать громадянам, що проживають у цій зоні)".

Таким чином, якщо водій вантажівки там проживає або обслуговує місцеві об'єкти чи громадян, то проїзд в житлову зону йому дозволяється.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР: