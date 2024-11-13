Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Швидкий ПДР тест — чи дозволений вантажівці рух в житловій зоні arrow

Швидкий ПДР тест — чи дозволений вантажівці рух в житловій зоні

13 листопада 2024 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Експрес-тест з ПДР — чи дозволений вантажівці рух в житловій зоні
Проїзд заборонено? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми з руху у житловій зоні. Чи дозволяється водієві вантажного автомобіля повернути ліворуч та продовжити рухатися житловою зоною в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Дозволяється.
  2. Дозволяється за умови, що водій там проживає.
  3. Дозволяється за умови, що водій обслуговує об'єкти чи громадян у цій зоні.
  4. Відповіді зазначені у варіантах два та три.
  5. Забороняється.

Розбір задачі

Швидкий тест з ПДР — чи дозволений вантажівці рух в житловій зоні - фото 1

Водій вантажного автомобіля має намір повернути ліворуч у житлову зону, в'їзд до якої позначений дорожнім знаком 5.34 "Житлова зона", та продовжити рух по ній.


Швидкий тест з ПДР — чи дозволений вантажівці рух в житловій зоні - фото 2

Читаємо пункт 26.2 ПДР:

"У житловій зоні забороняється:

  • транзитний рух  транспортних засобів;
  • стоянка транспортних засобів поза спеціально відведеними місцями й таке їх розташування, яке утруднює рух пішоходів і проїзд оперативних чи спеціальних транспортних засобів;
  • стоянка з працюючим двигуном;
  • навчальна їзда;
  • рух вантажних автомобілів, тракторів, самохідних машин і механізмів (крім тих, що обслуговують об'єкти та громадян, виконують технологічні роботи або належать громадянам, що проживають у цій зоні)".

Таким чином, якщо водій вантажівки там проживає або обслуговує місцеві об'єкти чи громадян, то проїзд в житлову зону йому дозволяється.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з ПДР:

ПДР тест правила дорожнього руху водії автомобіль авто

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:37 Рому очолить фахівець, який завершив тренерську кар'єру

08:35 Трамп обрав ведучого Fox News на посаду очільника Пентагону

Новина з відео

08:30 Як продовжити відстрочку від мобілізації — інструкція від ТЦК

08:29 Збираються в метро — як кияни перечікують повітряну тривогу

08:27 У Пентагоні назвали суму, яка залишилась на допомогу Україні

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

08:25 Юнакам 16 років дають формуляр згоди на військову службу — що це

08:23 У Чорнобильській зоні відчуження висадили 70 га нового лісу

08:14 Росія не має достатньо сил для перелому на Курщині, — ISW

08:07 Трамп призначив Ілона Маска на важливу посаду — що відомо

08:02 Чоловік отримав штраф за неоновлення даних — що вирішив суд

08:37 Рому очолить фахівець, який завершив тренерську кар'єру

08:35 Трамп обрав ведучого Fox News на посаду очільника Пентагону

Новина з відео

08:30 Як продовжити відстрочку від мобілізації — інструкція від ТЦК

08:29 Збираються в метро — як кияни перечікують повітряну тривогу

08:27 У Пентагоні назвали суму, яка залишилась на допомогу Україні

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

08:25 Юнакам 16 років дають формуляр згоди на військову службу — що це

08:23 У Чорнобильській зоні відчуження висадили 70 га нового лісу

08:14 Росія не має достатньо сил для перелому на Курщині, — ISW

08:07 Трамп призначив Ілона Маска на важливу посаду — що відомо

08:02 Чоловік отримав штраф за неоновлення даних — що вирішив суд

06:40 Ціни на мідь у листопаді — вартість кольорових металів в Україні

06:04 Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні

12 листопада 2024

14:18 Більше, ніж у депутатів — мінімальна пенсія для одеситів

06:40 Ціни на чормет у листопаді — скільки коштує металобрухт в Україні

06:30 В Україні високі ціни на соняшник — вартість зерна у листопаді

Ексклюзив

00:28 Фейки про мобілізацію — одеський юрист розповів про покарання

11 листопада 2024

23:23 Чи зможе Трамп закінчити війну — що кажуть в Одесі

06:27 Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

05:43 Шинний завод та елітний готель — найдорожчі оголошення на OLX

10 листопада 2024

06:09 Газ, вугілля чи дрова — чим в Україні вигідніше опалювати будинок

Text

08:00 Зустріч Байдена та Трампа й ситуація на фронті — ефір Ранок.LIVE

Text

07:50 Устенко попередив про загрози у разі зменшення допомоги США

Text

07:32 За гроші на метро можна виробити 1,15 млн дронів, — Бахматов

12 листопада 2024
Text

22:47 Депутат пояснив, чи потрібно розбудовувати метро у Києві

Text

22:09 Бахматов назвав, чому бюджет Києва не відповідає воєнному часу

Text

19:33 Нардеп відреагувала на заяву щодо термінів відновлення будинків

Text

19:16 Бюджет Києва-2025 та плани Кличка — ефір Київський час

Text

18:40 Нардеп пояснив, чому важливо ремонтувати дороги під час війни

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді - 80x80

Як купити дрова в Україні та скільки вони коштують у листопаді

Text

17:59 Заява Макрона та зміни в ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

13:08 Скільки коштів щомісяця втрачає Україна — відповідь нардепки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не варто розповідати про себе на вимогу ТЦК — це особисте

4 листопада 2024

13:08 Поза межами спадщини — які активи не переходять нащадкам

16:59 Тисячу від Зеленського можна буде отримати готівкою — деталі

7 листопада 2024

07:34 Можна поплатитися — де категорично заборонено брати дрова

4 листопада 2024

09:59 Де в Україні можна офіційно купити дрова та скільки коштує 1 м³

8 листопада 2024

02:49 Сі Цзіньпін зробив Трампу попередження — про що вони говорили

1 листопада 2024

23:27 Чоловік вважав ТЦК незаконною організацією — що вирішив суд

5 листопада 2024

08:02 Сержант запасу подав позов проти ТЦК через штраф — що вирішив суд

06:01 Пенсіонери отримають 1 тис. грн доплати — хто в списку

4 листопада 2024

06:05Тисяча вам не прийде  — що не так з Національним кешбеком