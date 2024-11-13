Експрес-тест з ПДР — чи дозволений вантажівці рух в житловій зоні

Швидкий ПДР тест — чи дозволений вантажівці рух в житловій зоні
Задача з теми з руху у житловій зоні. Чи дозволяється водієві вантажного автомобіля повернути ліворуч та продовжити рухатися житловою зоною в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Дозволяється.
- Дозволяється за умови, що водій там проживає.
- Дозволяється за умови, що водій обслуговує об'єкти чи громадян у цій зоні.
- Відповіді зазначені у варіантах два та три.
- Забороняється.
Розбір задачі
Водій вантажного автомобіля має намір повернути ліворуч у житлову зону, в'їзд до якої позначений дорожнім знаком 5.34 "Житлова зона", та продовжити рух по ній.
Читаємо пункт 26.2 ПДР:
"У житловій зоні забороняється:
- транзитний рух транспортних засобів;
- стоянка транспортних засобів поза спеціально відведеними місцями й таке їх розташування, яке утруднює рух пішоходів і проїзд оперативних чи спеціальних транспортних засобів;
- стоянка з працюючим двигуном;
- навчальна їзда;
- рух вантажних автомобілів, тракторів, самохідних машин і механізмів (крім тих, що обслуговують об'єкти та громадян, виконують технологічні роботи або належать громадянам, що проживають у цій зоні)".
Таким чином, якщо водій вантажівки там проживає або обслуговує місцеві об'єкти чи громадян, то проїзд в житлову зону йому дозволяється.
Правильна відповідь №4
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