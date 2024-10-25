Цікаве ПДР тестування — хто має перевагу на дорозі

Хто проїде першим? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми початок руху та зміна його напрямку. Хто з водіїв — легковика або бензовоза — має поступитися дорогою в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водій бензовоза. Водій легкового автомобіля.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля їде прямо, а водій бензовоза має намір розвернутися. В місці розвороту з боку бензовоза є ділянка з переривчастою лінією розмітки, де виконати такий маневр дозволяється.

Водій бензовоза збирається розвернутися не з крайньої лівої смуги, що є порушенням правил. Але є виняток, передбачений пунктом 10.6 ПДР:

"Якщо транспортний засіб через свої габарити або інші причини не може виконати поворот чи розворот з відповідного крайнього положення, дозволяється відступити від вимог пункту 10.4 цих Правил, якщо це не суперечить вимогам заборонних чи наказових дорожніх знаків, дорожньої розмітки та не створить небезпеки чи перешкод іншим учасникам руху".

Тобто водієві великогабаритного бензовоза дозволяється в цій ситуації розвернутися з крайньої правої смуги. Але перед тим йому доведеться виконати вимоги пункту 10.4 ПДР:

"Водій, що виконує поворот ліворуч або розворот поза перехрестям з відповідного крайнього положення на проїзній частині даного напрямку, повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, а при виконанні цих маневрів не з крайнього лівого положення на проїзній частині — і попутним транспортним засобам".

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували складні задачі з ПДР: