Интересное ПДД тестирование – кто имеет преимущество на дороге

Кто проедет первым? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме начало движения и изменение его направления. Кто из водителей — легковушки или бензовоза — должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель бензовоза. Водитель легкового автомобиля.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля едет прямо, а водитель бензовоза намерен развернуться. В месте разворота со стороны бензовоза находится участок с прерывистой линией разметки, где выполнить такой маневр можно.

Водитель бензовоза собирается развернуться не из крайней левой полосы, что является нарушением правил. Но есть исключение, предусмотренное пунктом 10.6 ПДД:

"Если транспортное средство по своим габаритам или другим причинам не может выполнить поворот или разворот из соответствующего крайнего положения, разрешается отступить от требований пункта 10.4 настоящих Правил, если это не противоречит требованиям запрещенных или указательных дорожных знаков, дорожной разметке и не создаст опасности или препятствий другим участникам движения".

То есть водителю крупногабаритного бензовоза разрешается в этой ситуации развернуться с крайней правой полосы. Но прежде ему придется выполнить требования пункта 10.4 ПДД:

"Водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен дать дорогу встречным транспортным средствам, а при выполнении этих маневров не из крайнего левого положения на проезжей части — и попутным транспортным средствам".

Правильный ответ №1

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