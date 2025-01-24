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Тест по ПДД о парковке — нарушено ли правило стоянки

24 января 2025 06:45
Валентин Бандура - Редактор
Коварный тест по ПДД — нарушено ли правило стоянки
Прав ли водитель синего авто? Рисунок: "Украина за рулем".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме об остановке и стоянке. Разрешено ли водителю синего автомобиля поставить машину перед шлагбаумом, как это изображено на рисунке?

Задание предложила "Украина за рулем".

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Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Разрешено, если он не создает препятствий проезду через арку.
  3. Запрещено.

Разбор задачи

Тест по ПДД: нарушены ли правила парковки?

Водитель синего автомобиля не захотел ставить машину в платной зоне парковки и примостился напротив арки выезда.

Читаем пункт 15.10 ПДД:

"Стоянка запрещается:

  • в местах, где запрещена остановка;
  • на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками);
  • на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается не менее 2 м;
  • ближе 50 м от железнодорожных переездов;
  • вне населенных пунктов в зоне опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги с видимостью или обзорностью менее 100 м хотя бы в одном направлении движения;
  • в местах, где стоящее транспортное средство сделает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов;
  • ближе 5 м от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов, место размещения или обустройства которых соответствует требованиям законодательства;
  • на газонах".

В изображенной на рисунке ситуации синее авто не является препятствием для движения других транспортных средств, ведь для въезда и выезда из арки остается еще целых четыре метра.

Но водитель нарушает другое правило, поскольку его автомобиль загромождает направление движения пешеходов по тротуару, а значит он будет оштрафован и вынужден переставить машину на платную стоянку.

Правильный ответ №3

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11:23 Магнитосфера будет возбужденной — прогноз магнитных бурь

11:09 Помощь в 5,4 тыс. грн — какие условия программы "Прихисток"

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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