Коварный тест по ПДД — нарушено ли правило стоянки

Тест по ПДД о парковке — нарушено ли правило стоянки
Задача по теме об остановке и стоянке. Разрешено ли водителю синего автомобиля поставить машину перед шлагбаумом, как это изображено на рисунке?
Задание предложила "Украина за рулем".
Варианты ответа
- Разрешено.
- Разрешено, если он не создает препятствий проезду через арку.
- Запрещено.
Разбор задачи
Водитель синего автомобиля не захотел ставить машину в платной зоне парковки и примостился напротив арки выезда.
Читаем пункт 15.10 ПДД:
"Стоянка запрещается:
- в местах, где запрещена остановка;
- на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками);
- на тротуарах, за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается не менее 2 м;
- ближе 50 м от железнодорожных переездов;
- вне населенных пунктов в зоне опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги с видимостью или обзорностью менее 100 м хотя бы в одном направлении движения;
- в местах, где стоящее транспортное средство сделает невозможным движение других транспортных средств или создаст препятствие для движения пешеходов;
- ближе 5 м от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов, место размещения или обустройства которых соответствует требованиям законодательства;
- на газонах".
В изображенной на рисунке ситуации синее авто не является препятствием для движения других транспортных средств, ведь для въезда и выезда из арки остается еще целых четыре метра.
Но водитель нарушает другое правило, поскольку его автомобиль загромождает направление движения пешеходов по тротуару, а значит он будет оштрафован и вынужден переставить машину на платную стоянку.
Правильный ответ №3
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