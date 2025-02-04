Тестування з ПДР — хто порушує правила буксирування

Тест з ПДР про буксирування — хто порушує правила
Задача з теми про буксирування та експлуатацію транспортних засобів. Водій якого транспортного засобу порушує правила, виконуючи буксирування в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій автобуса.
- Водій червоного автомобіля.
- Обидва водії порушують правила.
- Обидва водії не порушують правила.
Розбір задачі
На ділянці дороги автобус буксирує синій автомобіль на жорсткому зчепленні, а червоний автомобіль буксирує велосипед на гнучкому зчепленні.
Читаємо пункт 23.10 ПДР:
"Буксирування забороняється:
- якщо фактична маса буксированого транспортного засобу з несправною гальмовою системою (або за її відсутності) перевищує половину фактичної маси транспортного засобу, що буксирує;
- на гнучкому зчепленні під час ожеледиці;
- якщо загальна довжина зчеплених транспортних засобів перевищує 22 м (маршрутних транспортних засобів — 30 м);
- мотоциклами без бокового причепа, а також таких мотоциклів, мопедів чи велосипедів;
- більше одного транспортного засобу (за винятком випадків, коли порядок буксирування двох і більше транспортних засобів погоджено з Державтоінспекцією) або транспортним засобом з причепом;
- автобусами".
Отже, обоє водіїв в зображеній на малюнку ситуації правила порушують.
Правильна відповідь №3
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