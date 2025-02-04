Тестування з ПДР — хто порушує правила буксирування

Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми про буксирування та експлуатацію транспортних засобів. Водій якого транспортного засобу порушує правила, виконуючи буксирування в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Водій автобуса. Водій червоного автомобіля. Обидва водії порушують правила. Обидва водії не порушують правила.

Розбір задачі

На ділянці дороги автобус буксирує синій автомобіль на жорсткому зчепленні, а червоний автомобіль буксирує велосипед на гнучкому зчепленні.

Читаємо пункт 23.10 ПДР:

"Буксирування забороняється:

якщо фактична маса буксированого транспортного засобу з несправною гальмовою системою (або за її відсутності) перевищує половину фактичної маси транспортного засобу, що буксирує;

на гнучкому зчепленні під час ожеледиці;

якщо загальна довжина зчеплених транспортних засобів перевищує 22 м (маршрутних транспортних засобів — 30 м);

мотоциклами без бокового причепа, а також таких мотоциклів, мопедів чи велосипедів ;

; більше одного транспортного засобу (за винятком випадків, коли порядок буксирування двох і більше транспортних засобів погоджено з Державтоінспекцією) або транспортним засобом з причепом;

автобусами".

Отже, обоє водіїв в зображеній на малюнку ситуації правила порушують .

Правильна відповідь №3

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