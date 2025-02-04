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Тест з ПДР про буксирування — хто порушує правила

4 лютого 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тестування з ПДР — хто порушує правила буксирування
Хто порушник? Малюнок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача з теми про буксирування та експлуатацію транспортних засобів. Водій якого транспортного засобу порушує правила, виконуючи буксирування в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій автобуса.
  2. Водій червоного автомобіля.
  3. Обидва водії порушують правила.
  4. Обидва водії не порушують правила.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто порушує правила буксирування?

На ділянці дороги автобус буксирує синій автомобіль на жорсткому зчепленні, а червоний автомобіль буксирує велосипед на гнучкому зчепленні.

Читаємо пункт 23.10 ПДР:

"Буксирування забороняється:

  • якщо фактична маса буксированого  транспортного засобу з несправною гальмовою системою (або за її відсутності) перевищує половину фактичної маси транспортного засобу, що буксирує;
  • на гнучкому зчепленні під час ожеледиці;
  • якщо загальна довжина зчеплених транспортних засобів перевищує 22 м (маршрутних транспортних засобів — 30 м);
  • мотоциклами без бокового причепа, а також таких мотоциклів, мопедів чи велосипедів;
  • більше одного транспортного засобу (за винятком випадків, коли порядок буксирування двох і більше транспортних засобів погоджено з Державтоінспекцією) або транспортним засобом з причепом;
  • автобусами".

Отже, обоє водіїв в зображеній на малюнку ситуації правила порушують.

Правильна відповідь №3

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