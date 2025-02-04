Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Тест по ПДД про буксирование — кто нарушает правила arrow

Тест по ПДД про буксирование — кто нарушает правила

4 февраля 2025 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Тестирование по ПДД — кто нарушает правила буксировки
Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о буксировке и эксплуатации транспортных средств. Водитель какого транспортного средства нарушает правила, выполняя буксировку в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель автобуса.
  2. Водитель красного автомобиля.
  3. Оба водителя нарушают правила.
  4. Оба водителя не нарушают правила.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто порушує правила буксирування?

На участке дороги автобус буксирует синий автомобиль на жесткой сцепке, а красный автомобиль буксирует велосипед на гибкой сцепке.

Читаем пункт 23.10 ПДД:

"Буксировка запрещается:

  • если фактическая масса буксируемого транспортного средства с неисправной тормозной системой (или при ее отсутствии) превышает половину фактической массы буксируемого транспортного средства;
  • на гибкой сцепке во время гололеда;
  • если общая длина сцепленных транспортных средств превышает 22 м (маршрутных транспортных средств — 30 м);
  • мотоциклами без бокового прицепа, а также таких мотоциклов, мопедов или велосипедов;
  • более одного транспортного средства (за исключением случаев, когда порядок буксировки двух и более транспортных средств согласован с Госавтоинспекцией) или транспортным средством с прицепом;
  • автобусами".

Итак, оба водителя в изображенной на рисунке ситуации правила нарушают.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи на знание правил дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Реклама
Реклама
Реклама