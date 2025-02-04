Тестирование по ПДД — кто нарушает правила буксировки

Тест по ПДД про буксирование — кто нарушает правила
Задача по теме о буксировке и эксплуатации транспортных средств. Водитель какого транспортного средства нарушает правила, выполняя буксировку в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель автобуса.
- Водитель красного автомобиля.
- Оба водителя нарушают правила.
- Оба водителя не нарушают правила.
Разбор задачи
На участке дороги автобус буксирует синий автомобиль на жесткой сцепке, а красный автомобиль буксирует велосипед на гибкой сцепке.
Читаем пункт 23.10 ПДД:
"Буксировка запрещается:
- если фактическая масса буксируемого транспортного средства с неисправной тормозной системой (или при ее отсутствии) превышает половину фактической массы буксируемого транспортного средства;
- на гибкой сцепке во время гололеда;
- если общая длина сцепленных транспортных средств превышает 22 м (маршрутных транспортных средств — 30 м);
- мотоциклами без бокового прицепа, а также таких мотоциклов, мопедов или велосипедов;
- более одного транспортного средства (за исключением случаев, когда порядок буксировки двух и более транспортных средств согласован с Госавтоинспекцией) или транспортным средством с прицепом;
- автобусами".
Итак, оба водителя в изображенной на рисунке ситуации правила нарушают.
Правильный ответ №3
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