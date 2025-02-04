Тестирование по ПДД — кто нарушает правила буксировки

Кто нарушитель? Рисунок: "За! Правилами".

Задача по теме о буксировке и эксплуатации транспортных средств. Водитель какого транспортного средства нарушает правила, выполняя буксировку в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель автобуса. Водитель красного автомобиля. Оба водителя нарушают правила. Оба водителя не нарушают правила.

Разбор задачи

На участке дороги автобус буксирует синий автомобиль на жесткой сцепке, а красный автомобиль буксирует велосипед на гибкой сцепке.

Читаем пункт 23.10 ПДД:

"Буксировка запрещается:

если фактическая масса буксируемого транспортного средства с неисправной тормозной системой (или при ее отсутствии) превышает половину фактической массы буксируемого транспортного средства;

на гибкой сцепке во время гололеда;

если общая длина сцепленных транспортных средств превышает 22 м (маршрутных транспортных средств — 30 м);

мотоциклами без бокового прицепа, а также таких мотоциклов, мопедов или велосипедов ;

; более одного транспортного средства (за исключением случаев, когда порядок буксировки двух и более транспортных средств согласован с Госавтоинспекцией) или транспортным средством с прицепом;

автобусами".

Итак, оба водителя в изображенной на рисунке ситуации правила нарушают .

Правильный ответ №3

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