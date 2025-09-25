Експрес-тест з ПДР: хто кого пропускає

Хто перший? Малюнок: Interia

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто проїде ділянку дороги першим у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував Interia.

Варіанти відповіді

Водій зеленого автомобіля. Водій жовтого автобуса.

Розбір задачі

На перехресті водій зеленого автомобіля повертає ліворуч на прилеглу територію, а водій жовтого автобуса їде прямо у зустрічному напрямку.

Великою помилкою буде використати для розвʼязання цієї задачі пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються по рівнозначній дорозі в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Адже водії не знаходяться на рівнозначних дорогах. Водій зеленого авто бачить перед собою знаки 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", а водій автобуса — 2.2 "Проїзд без зупинки заборонено" та 7.8 "Напрямок головної дороги".

Попри те, що водій зеленої машини з’їжджає з головної дороги на прилеглу територію, він все одно має пріоритет, згідно дорожніх знаків.

Читаємо 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин головною дорогою, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Правильна відповідь

№1

