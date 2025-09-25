Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Вблизи Запорожья сбит российский Су-34
Главная Авто Тест по ПДД — кто из водителей имеет преимущество

Тест по ПДД — кто из водителей имеет преимущество

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 07:35
Экспресс-тест по ПДД: кто кого пропускает
Кто первый? Рисунок: Interia

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто проедет участок дороги первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Interia.

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель зеленого автомобиля.
  2. Водитель желтого автобуса.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто має перевагу?

На перекрестке водитель зеленого автомобиля поворачивает налево на прилегающую территорию, а водитель желтого автобуса едет прямо во встречном направлении.

Большой ошибкой будет использовать для решения этой задачи пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Ведь водители не находятся на равнозначных дорогах. Водитель зеленого авто видит перед собой знаки 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", а водитель автобуса — 2.2 "Проезд без остановки запрещен" и 7.8 "Направление главной дороги".

Несмотря на то, что водитель зеленой машины съезжает с главной дороги на прилегающую территорию, он все равно имеет приоритет, согласно дорожных знаков.

Читаем 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации