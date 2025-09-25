Экспресс-тест по ПДД: кто кого пропускает

Кто первый? Рисунок: Interia

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто проедет участок дороги первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил Interia.

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель зеленого автомобиля. Водитель желтого автобуса.

Разбор задачи

На перекрестке водитель зеленого автомобиля поворачивает налево на прилегающую территорию, а водитель желтого автобуса едет прямо во встречном направлении.

Большой ошибкой будет использовать для решения этой задачи пункт 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

Ведь водители не находятся на равнозначных дорогах. Водитель зеленого авто видит перед собой знаки 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", а водитель автобуса — 2.2 "Проезд без остановки запрещен" и 7.8 "Направление главной дороги".

Несмотря на то, что водитель зеленой машины съезжает с главной дороги на прилегающую территорию, он все равно имеет приоритет, согласно дорожных знаков.

Читаем 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: