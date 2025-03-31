Тест з ПДР на перехресті — хто порушує правила

Хто не правий? Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про регулювання руху та проїзд перехресть. Водій якого з автомобілів порушив правила в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Читайте також:

Варіанти відповіді

Синього автомобіля. Червоного автомобіля.

Розбір задачі

На перехресті водій червоного автомобіля проїжджає прямо, а водій синього повертає ліворуч.

Ділянка обладнана світлофорами, які працюють, тому не звертаємо жодної уваги на знаки пріоритету, що також встановлені на перехресті.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

В зображеній ситуації обидва водії рухаються на зелений сигнал світлофора. Щоб зʼясувати, хто з водіїв неправий, читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі на перевірку знань з правил дорожнього руху: