Тест з ПДР на перехресті — хто порушує правила

Тест з ПДР — хто з учасників руху порушує правила
Задача з тем про регулювання руху та проїзд перехресть. Водій якого з автомобілів порушив правила в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- Синього автомобіля.
- Червоного автомобіля.
Розбір задачі
На перехресті водій червоного автомобіля проїжджає прямо, а водій синього повертає ліворуч.
Ділянка обладнана світлофорами, які працюють, тому не звертаємо жодної уваги на знаки пріоритету, що також встановлені на перехресті.
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".
В зображеній ситуації обидва водії рухаються на зелений сигнал світлофора. Щоб зʼясувати, хто з водіїв неправий, читаємо пункт 16.6 ПДР:
"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".
Правильна відповідь №1
Раніше ми пропонували цікаві задачі на перевірку знань з правил дорожнього руху:
- Тест ПДР про поворот ліворуч: чи дозволений водію маневр?
- Тест з ПДР: хто проїде першим на розвороті?
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