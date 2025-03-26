Тест з ПДР на розвороті — хто проїде першим

Хто перший? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача на знання інформаційно-вказівних дорожніх знаків. Як має вчинити водій червоного автомобіля перед заїздом на місце стоянки машин в зображеній на малюнки ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

Має поступитися водієві вантажівки. Не має поступатися водієві вантажівки. Не має права виконувати маневр.

Розбір задачі

На ділянці дороги водій вантажівки виконує розворот, а водій червоного автомобіля має намір повернути ліворуч, щоб заїхати на місце для паркування.

На ділянці дороги встановлено знак 5.29 "Місце для розвороту", який вказує на місце, де на проїжджій частині водієві транспортного засобу дозволяється розворот. Знак є інформаційно-вказівним, але він забороняє виконання лівого повороту.

Тому заїхати в зображеній ситуації на стоянку, як й на будь-яку прилеглу територію, ліворуч не дозволяється. Цей дорожній знак повідомляє водію, що тут місце лише для розвороту. Інакше цю ділянку дороги можна було б помилково сприйняти за перехрестя.

Правильна відповідь №3

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