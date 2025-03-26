Тест по ПДД на развороте — кто проедет первым

Кто первый? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача на знание информационно-указательных дорожных знаков. Как должен поступить водитель красного автомобиля перед заездом на место стоянки машин в изображенной на рисунки ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

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Варианты ответа

Должен уступить дорогу водителю грузовика. Не должен уступать водителю грузовика. Не имеет права выполнять маневр.

Разбор задачи

На участке дороги водитель грузовика выполняет разворот, а водитель красного автомобиля намерен повернуть налево, чтобы заехать на место для парковки.

На участке дороги установлен знак 5.29 "Место для разворота", который указывает на место, где на проезжей части водителю транспортного средства разрешается разворот. Знак является информационно-указательным, но он запрещает выполнение левого поворота.

Поэтому заехать в изображенной ситуации на стоянку, как и на любую прилегающую территорию, налево не разрешается. Этот дорожный знак сообщает водителю, что здесь место только для разворота. Иначе этот участок дороги можно было бы ошибочно принять за перекресток.

Правильный ответ №3

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