Тест ПДР — чи дозволений водію поворот ліворуч

Так можна? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги".

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Чи дозволено водієві жовтого автомобіля повернути ліворуч в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

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Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

На перехресті водій жовтого автомобіля має намір повернути ліворуч. Перехрестя обладнане світлофорами й наразі світиться червоний сигнал в основній секції та зелена стрілочка у додатковій.

Читаємо пункт 8.7.3 ПДР:

"Сигнал у вигляді зеленої стрілки (стрілок) у додатковій (додаткових) секції разом з жовтим або червоним сигналом світлофора інформує водія про те, що рух дозволяється у вказаному напрямку за умови безперешкодного пропуску транспортних засобів, які рухаються з інших напрямків".

Але на перехресті також встановлені дорожні знаки 2.3 "Головна дорога" та 4.1 "Рух прямо". При чому останній знак дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Тобто, коли світлофор працює, то він скасовує на цій ділянці дію знаку пріоритету 2.3 "Головна дорога". А 4.1 "Рух прямо" — це наказовий знак, тому водій жовтого автомобіля не може тут повернути ліворуч.

За зеленою стрілочкою світлофора могли б проїхати лише транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами, наприклад, рейсові автобуси, на які дія знака 4.1 не поширюється.

Правильна відповідь №2

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