Тест ПДД — разрешен ли водителю поворот налево

Так можно? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги".

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Разрешено ли водителю желтого автомобиля повернуть налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

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Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

На перекрестке водитель желтого автомобиля намерен повернуть налево. Перекресток оборудован светофорами и сейчас светится красный сигнал в основной секции и зеленая стрелочка в дополнительной.

Читаем пункт 8.7.3 ПДД:

"Сигнал в виде зеленой стрелки (стрелок) в дополнительной (дополнительных) секции вместе с желтым или красным сигналом светофора информирует водителя о том, что движение разрешается в указанном направлении при условии беспрепятственного пропуска транспортных средств, движущихся с других направлений".

Но на перекрестке также установлены дорожные знаки 2.3 "Главная дорога" и 4.1 "Движение прямо". Причем последний знак разрешает проезд только в указанном направлении.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

То есть, когда светофор работает, то он отменяет на этом участке действие знака приоритета 2.3 "Главная дорога". А 4.1 "Движение прямо" — это предписывающий знак, поэтому водитель желтого автомобиля не может здесь повернуть налево.

По зеленой стрелочке светофора могли бы проехать только транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам, например, рейсовые автобусы, на которые действие знака 4.1 не распространяется.

Правильный ответ №2

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