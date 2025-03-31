Тест по ПДД на перекрестке — кто нарушает правила

Кто не прав? Рисунок: Exist.ua

Задача из тем о регулировании движения и проезде перекрестков. Водитель какого из автомобилей нарушил правила в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

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Варианты ответа

Синего автомобиля. Красного автомобиля.

Разбор задачи

На перекрестке водитель красного автомобиля проезжает прямо, а водитель синего поворачивает налево.

Участок оборудован светофорами, которые работают, поэтому не обращаем никакого внимания на знаки приоритета, также установленные на перекрестке.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

В изображенной ситуации оба водителя движутся на зеленый сигнал светофора. Чтобы выяснить, кто из водителей не прав, читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Правильный ответ №1

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