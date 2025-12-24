Тест ПДР для досвідчених водіїв: як виконати розворот

Як можна? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. За якою траєкторією може виконати розворот водій червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

Варіанти відповіді

Траєкторія А. Траєкторія Б. За будь-якою траєкторією. Розворот заборонено.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля має намір розвернутися на перехресті, для чого обдумує дві різні траєкторії. Розворот на перехресті дозволений, якщо відсутні відповідні заборонні дорожні знаки.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху".

Якщо їхати за траєкторією А, водій червоного авто при повороті опиниться на смузі зустрічного руху, що суперечить вимогам ПДР та здоровому глузду. Отже, дозволений варіант — траєкторія Б.

Правильна відповідь

№2

