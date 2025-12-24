Відео
Відео

Тест з ПДР — як правильно виконати розворот

Дата публікації: 24 грудня 2025 06:45
Тест ПДР для досвідчених водіїв: як виконати розворот
Як можна? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. За якою траєкторією може виконати розворот водій червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Траєкторія А.
  2. Траєкторія Б.
  3. За будь-якою траєкторією.
  4. Розворот заборонено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: яка траєкторія розворота дозволена

Водій червоного автомобіля має намір розвернутися на перехресті, для чого обдумує дві різні траєкторії. Розворот на перехресті дозволений, якщо відсутні відповідні заборонні дорожні знаки.

Читаємо пункт 10.5 ПДР:

"Поворот необхідно виконувати так, щоб під час виїзду з перехрещення проїзних частин транспортний засіб не опинився на смузі зустрічного руху".

Якщо їхати за траєкторією А, водій червоного авто при повороті опиниться на смузі зустрічного руху, що суперечить вимогам ПДР та здоровому глузду. Отже, дозволений варіант — траєкторія Б.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
