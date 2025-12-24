Тест ПДД для опытных водителей: как выполнить разворот

Как можно? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. По какой траектории может выполнить разворот водитель красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

Траектория А. Траектория Б. По любой траектории. Разворот запрещен.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля намерен развернуться на перекрестке, для чего обдумывает две разные траектории. Разворот на перекрестке разрешен, если отсутствуют соответствующие запрещающие дорожные знаки.

Читаем пункт 10.5 ПДД:

"Поворот необходимо выполнять так, чтобы во время выезда с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения".

Если ехать по траектории А, водитель красного авто при повороте окажется на полосе встречного движения, что противоречит требованиям ПДД и здравому смыслу. Итак, разрешенный вариант — траектория Б.

Правильный ответ

№2

