Складний тест ПДР: який порядок проїзду перехрестя з трамваями

Рух транспортних засобів на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача з теми про проїзд перехресть. Синій трамвай повертає праворуч, червоний трамвай — ліворуч, а легкове авто й мотоцикліст проїжджають прямо. Який транспортний засіб проїде перехрестя першим, а який останнім у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Синій трамвай і мотоцикл перші, жовтий автомобіль останній. Жовтий автомобіль перший, червоний трамвай останній. Червоний трамвай перший, мотоцикл останній. Синій трамвай перший, жовтий автомобіль останній. Мотоцикл перший, червоний трамвай останній. Синій трамвай перший, червоний трамвай останній.

Розбір задачі

На нерегульованому перехресті рівнозначних доріг (без світлофорів та знаків пріоритету) діють пункти 16.12 ПДР та 16.13 ПДР.

Згідно з пунктом 16.12 ПДР, на будь-якому нерегульованому перехресті трамвай має перевагу перед нерейковими транспортними засобами незалежно від напрямку його подальшого руху. Тому обидва трамваї мають пріоритет перед мотоциклом та жовтим автомобілем.

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Для роз'їзду між собою водії трамваїв керуються пунктом 16.13 ПДР: під час повороту ліворуч водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в прямому напрямку або повертають праворуч. Оскільки синій трамвай повертає праворуч, а червоний — ліворуч, синій трамвай проїде першим, а червоний — другим.

Нерейкові транспортні засоби роз'їжджаються між собою після трамваїв за правилом "правої руки" (пункт 16.12 ПДР). Для водія жовтого автомобіля мотоцикл наближається з правого боку. Тому третім перехрестя проїде мотоцикліст, а жовтий автомобіль — останнім.

Правильна відповідь №4

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