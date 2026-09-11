Сложный тест ПДД: какой порядок проезда перекрестка с трамваями

Движение транспортных средств на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о проезде перекрестков. Синий трамвай поворачивает направо, красный трамвай — налево, а легковой автомобиль и мотоциклист едут прямо. Какое транспортное средство проедет перекресток первым, а какое — последним в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Синий трамвай и мотоцикл первыми, желтый автомобиль последним. Желтый автомобиль первым, красный трамвай последним. Красный трамвай первым, мотоцикл последним. Синий трамвай первый, желтый автомобиль последний. Мотоцикл первый, красный трамвай последний. Синий трамвай первый, красный трамвай последний.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог (без светофоров и знаков приоритета) действуют пункты 16.12 ПДД и 16.13 ПДД.

Согласно пункту 16.12 ПДД, на любом нерегулируемом перекрестке трамвай имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами независимо от направления его дальнейшего движения. Поэтому оба трамвая имеют приоритет перед мотоциклом и желтым автомобилем.

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Для разъезда между собой водители трамваев руководствуются пунктом 16.13 ПДД: при повороте налево водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в прямом направлении или поворачивающим направо. Поскольку синий трамвай поворачивает направо, а красный — налево, синий трамвай проедет первым, а красный — вторым.

Нерельсовые транспортные средства разъезжаются между собой после трамваев по правилу "правой руки" (пункт 16.12 ПДД). Для водителя желтого автомобиля мотоцикл приближается с правой стороны. Поэтому третьим перекресток проедет мотоциклист, а желтый автомобиль — последним.

Правильный ответ №4

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