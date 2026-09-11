Сложный тест ПДД: какой порядок проезда перекрестка с трамваями

Тест ПДД с трамваями на перекрестке: кто проедет последним
Задача по теме о проезде перекрестков. Синий трамвай поворачивает направо, красный трамвай — налево, а легковой автомобиль и мотоциклист едут прямо. Какое транспортное средство проедет перекресток первым, а какое — последним в ситуации, изображенной на рисунке?
Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Синий трамвай и мотоцикл первыми, желтый автомобиль последним.
- Желтый автомобиль первым, красный трамвай последним.
- Красный трамвай первым, мотоцикл последним.
- Синий трамвай первый, желтый автомобиль последний.
- Мотоцикл первый, красный трамвай последний.
- Синий трамвай первый, красный трамвай последний.
Разбор задачи
На нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог (без светофоров и знаков приоритета) действуют пункты 16.12 ПДД и 16.13 ПДД.
Согласно пункту 16.12 ПДД, на любом нерегулируемом перекрестке трамвай имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами независимо от направления его дальнейшего движения. Поэтому оба трамвая имеют приоритет перед мотоциклом и желтым автомобилем.
Для разъезда между собой водители трамваев руководствуются пунктом 16.13 ПДД: при повороте налево водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в прямом направлении или поворачивающим направо. Поскольку синий трамвай поворачивает направо, а красный — налево, синий трамвай проедет первым, а красный — вторым.
Нерельсовые транспортные средства разъезжаются между собой после трамваев по правилу "правой руки" (пункт 16.12 ПДД). Для водителя желтого автомобиля мотоцикл приближается с правой стороны. Поэтому третьим перекресток проедет мотоциклист, а желтый автомобиль — последним.
Правильный ответ №4
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