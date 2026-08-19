Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Сложный тест ПДД на перекрестке с трамваями: кто за кем проедет

Сложный тест ПДД на перекрестке с трамваями: кто за кем проедет

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2026 20:40
Запутанный тест ПДД: определите первого и последнего на перекрестке
Схема движения транспортных средств на перекрестке. Рисунок: За! Правилами

Задача на знание требований дорожных знаков приоритета и по теме о проезде перекрестков. Трамвай № 1 поворачивает направо, трамвай № 2 и мотоцикл поворачивают налево, а красный автомобиль едет прямо. Какое транспортное средство проедет перекресток первым, а какое последним в ситуации, изображенной на рисунке?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Трамвай №1 и мотоцикл — первыми, трамвай №2 — последним.
  2. Трамваи — первыми, мотоцикл — последним.
  3. Трамваи — первыми, красный автомобиль — последним.
  4. Мотоцикл — первый, красный автомобиль — последний.
  5. Трамвай №1 — первый, красный автомобиль — последний.
  6. Красный автомобиль — первый, трамвай № 2 — последний.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто проїде першим

В соответствии с дорожными знаками 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги", на второстепенной дороге находится трамвай №2, поэтому он проедет перекресток последним. Согласно пункту 16.11 ПДД, на перекрестке неравных по значимости дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся к данному пересечению проезжих частей по главной дороге.

На главной дороге находятся трамвай № 1, красный автомобиль и мотоцикл, но преимущество имеет трамвай, поэтому он едет первым. В соответствии с пунктом 16.12 ПДД, на любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, за исключением перекрестков, где организовано круговое движение.

Читайте также:

Мотоциклист может двигаться одновременно с трамваем № 1, ведь траектории этих транспортных средств не пересекаются. Кроме того, мотоцикл имеет преимущество перед красным автомобилем в соответствии с правилом препятствия справа. Согласно пункту 16.12 ПДД, на перекрестке равнозначных дорог водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, за исключением перекрестков, где организовано круговое движение.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации