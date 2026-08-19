Заплутаний тест ПДР: визначте першого та останнього на перехресті

Схема руху транспортних засобів на перехресті. Малюнок: За! Правилами

Задача на знання вимог дорожніх знаків пріоритету та з теми про проїзд перехресть. Трамвай №1 повертає праворуч, трамвай №2 та мотоцикл повертають ліворуч, а червоний автомобіль їде прямо. Який транспортний засіб проїде перехрестя першим, а який останнім у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Трамвай №1 та мотоцикл — перші, трамвай №2 — останній. Трамваї — перші, мотоцикл — останній. Трамваї — перші, червоний автомобіль — останній. Мотоцикл — перший, червоний автомобіль — останній. Трамвай №1 — перший, червоний автомобіль — останній. Червоний автомобіль — перший, трамвай №2 — останній.

Розбір задачі

Відповідно до дорожніх знаків 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", на другорядній дорозі знаходиться трамвай №2, тому він проїде перехрестя останнім. Згідно з пунктом 16.11 ПДР, на перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин головною дорогою.

На головній дорозі знаходяться трамвай №1, червоне авто та мотоцикл, але перевагу має трамвай, тому він їде першим. Відповідно до пункту 16.12 ПДР, на будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух.

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Мотоцикліст може рухатися одночасно з трамваєм №1, адже траєкторії цих ТЗ не перетинаються. Крім того, мотоцикл має перевагу перед червоним автомобілем згідно з правилом перешкоди праворуч. Згідно з пунктом 16.12 ПДР, на перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух.

Правильна відповідь №1

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