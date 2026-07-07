Тест ПДД с регулировщиком: можно ли повернуть направо

Схема проезда перекрестка с регулировщиком. Рисунок: За! Правилами

Задача по теме о регулировании дорожного движения, а также о начале движения и смене его направления. На перекрестке с регулировщиком водитель белого автомобиля намеревается повернуть направо. Разрешено ли ему выполнить задуманный маневр в ситуации, изображенной на рисунке?

Правильный ответ и разбор задачи дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Разрешено. Разрешено только после того, как сигнал светофора сменится на зеленый. Разрешено только при отсутствии других транспортных средств. Условия указанные в вариантах 2 и 3. Запрещено.

Разбор задачи

На перекрестке одновременно присутствуют светофор, подающий красный сигнал, и регулировщик. В соответствии с пунктом 8.3 ПДД, сигналы регулировщика имеют преимущество перед сигналами светофоров.

Регулировщик стоит боком к водителю, а его руки опущены. Согласно пункту 8.8 (а) ПДД, такой сигнал с правой и левой сторон разрешает нерельсовым транспортным средствам движение прямо и направо. Красный свет светофора при этом игнорируется.

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Однако на этом участке установлен дорожный знак 5.6 "Конец дороги с односторонним движением". Дорога имеет три полосы движения в одном направлении, а белый автомобиль подъехал к перекрестку в средней полосе. В соответствии с пунктом 10.4 ПДД, перед поворотом направо водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее правое положение на проезжей части.

Поскольку дорожных знаков, указывающих направление движения по полосам (5.16 или 5.18), или соответствующей разметки на перекрестке нет, совершать поворот направо со средней полосы запрещено.

Правильный ответ №5

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