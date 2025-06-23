Тест ПДР: хто може проїхати за сигналом регулювальника

Хто поїде? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Хто з водіїв має право проїхати за сигналом регулювальника у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Велосипедист. Усі водії, за винятком велосипедиста. Водії білого та зеленого автомобілів. Водій червоного автомобіля. Водії червоного та білого автомобілів. Усім водіям рух заборонений.

Розбір задачі

На перехресті порядок руху визначається за сигналами регулювальника. Водії білого та червоного автомобілів повертають праворуч, зеленого — ліворуч, а велосипедист проїжджає прямо.

Читаємо пункт 8.8 ПДР:

"Руки (регулювальника) витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми: з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника; з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".

Таким чином, водії білого та червоного автомобілів не мають права продовжувати рух в будь-якому напрямку.

Водієві зеленого автомобіля та велосипедисту можна їхати прямо або праворуч. Це влаштовує велосипедиста, а водій зеленої машини почекає іншого сигналу, адже він повертає ліворуч.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: