Тест ПДР: хто може проїхати за сигналом регулювальника

Тест ПДР з регулювальником — хто може проїхати
Задача з теми про регулювання дорожнього руху. Хто з водіїв має право проїхати за сигналом регулювальника у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Велосипедист.
- Усі водії, за винятком велосипедиста.
- Водії білого та зеленого автомобілів.
- Водій червоного автомобіля.
- Водії червоного та білого автомобілів.
- Усім водіям рух заборонений.
Розбір задачі
На перехресті порядок руху визначається за сигналами регулювальника. Водії білого та червоного автомобілів повертають праворуч, зеленого — ліворуч, а велосипедист проїжджає прямо.
Читаємо пункт 8.8 ПДР:
"Руки (регулювальника) витягнуті в сторони, опущені або права рука зігнута перед грудьми: з лівого і правого боків — дозволено рух трамвая прямо, нерейковим транспортним засобам — прямо і праворуч; пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною та перед грудьми регулювальника; з боку грудей і спини — рух усіх транспортних засобів і пішоходів заборонено".
Таким чином, водії білого та червоного автомобілів не мають права продовжувати рух в будь-якому напрямку.
Водієві зеленого автомобіля та велосипедисту можна їхати прямо або праворуч. Це влаштовує велосипедиста, а водій зеленої машини почекає іншого сигналу, адже він повертає ліворуч.
Правильна відповідь
№1
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