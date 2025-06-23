Тест ПДД: кто может проехать по сигналу регулировщика

Кто поедет? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Кто из водителей имеет право проехать по сигналу регулировщика в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

Велосипедист. Все водители, за исключением велосипедиста. Водители белого и зеленого автомобилей. Водитель красного автомобиля. Водители красного и белого автомобилей. Всем водителям движение запрещено.

Разбор задачи

На перекрестке порядок движения определяется по сигналам регулировщика. Водители белого и красного автомобилей поворачивают направо, зеленого — налево, а велосипедист проезжает прямо.

Читаем пункт 8.8 ПДД:

"Руки (регулировщика) вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью: с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика; со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".

Таким образом, водители белого и красного автомобилей не имеют права продолжать движение в любом направлении.

Водителю зеленого автомобиля и велосипедисту можно ехать прямо или направо. Это устраивает велосипедиста, а водитель зеленой машины подождет другого сигнала, ведь он поворачивает налево.

Правильный ответ

№1

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