Тест ПДД: кто может проехать по сигналу регулировщика

Тест ПДД с регулировщиком — кто может проехать
Задача по теме о регулировании дорожного движения. Кто из водителей имеет право проехать по сигналу регулировщика в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Велосипедист.
- Все водители, за исключением велосипедиста.
- Водители белого и зеленого автомобилей.
- Водитель красного автомобиля.
- Водители красного и белого автомобилей.
- Всем водителям движение запрещено.
Разбор задачи
На перекрестке порядок движения определяется по сигналам регулировщика. Водители белого и красного автомобилей поворачивают направо, зеленого — налево, а велосипедист проезжает прямо.
Читаем пункт 8.8 ПДД:
"Руки (регулировщика) вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью: с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика; со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".
Таким образом, водители белого и красного автомобилей не имеют права продолжать движение в любом направлении.
Водителю зеленого автомобиля и велосипедисту можно ехать прямо или направо. Это устраивает велосипедиста, а водитель зеленой машины подождет другого сигнала, ведь он поворачивает налево.
Правильный ответ
№1
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!