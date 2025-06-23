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Тест ПДД с регулировщиком — кто может проехать

Ua en ru
Дата публикации 23 июня 2025 06:45
Тест ПДД: кто может проехать по сигналу регулировщика
Кто поедет? Рисунок: "За! Правилами"
Ключові моменти Варианты ответа Разбор задачи Правильный ответ

Задача по теме о регулировании дорожного движения. Кто из водителей имеет право проехать по сигналу регулировщика в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Велосипедист.
  2. Все водители, за исключением велосипедиста.
  3. Водители белого и зеленого автомобилей.
  4. Водитель красного автомобиля.
  5. Водители красного и белого автомобилей.
  6. Всем водителям движение запрещено.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто проїде за сигналом регулювальника?

На перекрестке порядок движения определяется по сигналам регулировщика. Водители белого и красного автомобилей поворачивают направо, зеленого — налево, а велосипедист проезжает прямо.

Читаем пункт 8.8 ПДД:

"Руки (регулировщика) вытянуты в стороны, опущены или правая рука согнута перед грудью: с левой и правой сторон — разрешено движение трамвая прямо, нерельсовым транспортным средствам — прямо и направо; пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной и перед грудью регулировщика; со стороны груди и спины — движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено".

Таким образом, водители белого и красного автомобилей не имеют права продолжать движение в любом направлении.

Водителю зеленого автомобиля и велосипедисту можно ехать прямо или направо. Это устраивает велосипедиста, а водитель зеленой машины подождет другого сигнала, ведь он поворачивает налево.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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