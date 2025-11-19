Тест ПДР про паркування: де дозволено стоянку

Де можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про зупинку та стоянку. В якому місці може зупинитися мотоцикліст у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

В місці А. В місці Б. В обох місцях не можна. В обох місцях можна.

Розбір задачі

Мотоцикліст шукає місце для стоянки. Місце А — біля правого краю проїзної частини. Місце Б — спеціально відведене для стоянки, позначене знаком 5.42.1 "Місце для стоянки" з табличкою 7.6.4 "Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку".

Читаємо пункт 15.1 ПДР:

"Зупинка і стоянка транспортних засобів на дорозі повинні здійснюватися у спеціально відведених місцях чи на узбіччі".

Зауважимо, що табличка 7.6.4 лише позначає спосіб поставлення легкових автомобілів та мотоциклів на стоянці біля тротуару.

Таким чином, якщо є спеціально відведене місце, стоянка біля краю проїзної частини в місці А забороняється.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: