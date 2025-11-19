Тест ПДР про паркування: де дозволено стоянку

Тест ПДР — в якому місці дозволено паркування
Задача з теми про зупинку та стоянку. В якому місці може зупинитися мотоцикліст у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- В місці А.
- В місці Б.
- В обох місцях не можна.
- В обох місцях можна.
Розбір задачі
Мотоцикліст шукає місце для стоянки. Місце А — біля правого краю проїзної частини. Місце Б — спеціально відведене для стоянки, позначене знаком 5.42.1 "Місце для стоянки" з табличкою 7.6.4 "Спосіб поставлення транспортного засобу на стоянку".
Читаємо пункт 15.1 ПДР:
"Зупинка і стоянка транспортних засобів на дорозі повинні здійснюватися у спеціально відведених місцях чи на узбіччі".
Зауважимо, що табличка 7.6.4 лише позначає спосіб поставлення легкових автомобілів та мотоциклів на стоянці біля тротуару.
Таким чином, якщо є спеціально відведене місце, стоянка біля краю проїзної частини в місці А забороняється.
Правильна відповідь
№2
