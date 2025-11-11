Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Підступний тест ПДР — чи дозволений поворот ліворуч

Підступний тест ПДР — чи дозволений поворот ліворуч

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 07:35
Оновлено: 17:52
Хитрий тест ПДР: чи дозволений поворот ліворуч
Так можна? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача на знання дорожніх знаків і розмітки та з теми про обгін. Чи може водій білого легкового автомобіля з причепом повернути ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Може.
  2. Може, якщо не створить перешкод зустрічному транспорту.
  3. Не може.

Розбір задачі

Перед перехрестям утворився великий затор. Водій білого легкового автомобіля з причепом має намір повернути ліворуч, для чого йому потрібно обігнати два автомобілі попереду.

На ділянці встановлено дорожній знак 3.4 "Рух із причепом заборонено". Він забороняє рух вантажних автомобілів та тракторів з причепами будь-якого типу, а також буксирування механічних транспортних засобів. Тобто цей знак не стосується легкових автомобілів з причепами, а отже, не забороняє проїзд водієві білої машини.

Але при виконанні задуманого маневру водій білого автовсе одно порушить правила. По-перше, він перетне суцільну лінію розмітки 1.1, що не дозволено правилами. По-друге, згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін на перехресті заборонено.

Тест з ПДР: чи дозволений водію задуманий маневр?

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації