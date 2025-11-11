Хитрий тест ПДР: чи дозволений поворот ліворуч

Підступний тест ПДР — чи дозволений поворот ліворуч
Задача на знання дорожніх знаків і розмітки та з теми про обгін. Чи може водій білого легкового автомобіля з причепом повернути ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Може.
- Може, якщо не створить перешкод зустрічному транспорту.
- Не може.
Розбір задачі
Перед перехрестям утворився великий затор. Водій білого легкового автомобіля з причепом має намір повернути ліворуч, для чого йому потрібно обігнати два автомобілі попереду.
На ділянці встановлено дорожній знак 3.4 "Рух із причепом заборонено". Він забороняє рух вантажних автомобілів та тракторів з причепами будь-якого типу, а також буксирування механічних транспортних засобів. Тобто цей знак не стосується легкових автомобілів з причепами, а отже, не забороняє проїзд водієві білої машини.
Але при виконанні задуманого маневру водій білого автовсе одно порушить правила. По-перше, він перетне суцільну лінію розмітки 1.1, що не дозволено правилами. По-друге, згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін на перехресті заборонено.
Правильна відповідь
№3
