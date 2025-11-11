Хитрий тест ПДР: чи дозволений поворот ліворуч

Так можна? Малюнок: "Україна за кермом"

Задача на знання дорожніх знаків і розмітки та з теми про обгін. Чи може водій білого легкового автомобіля з причепом повернути ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала "Україна за кермом".

Варіанти відповіді

Може. Може, якщо не створить перешкод зустрічному транспорту. Не може.

Розбір задачі

Перед перехрестям утворився великий затор. Водій білого легкового автомобіля з причепом має намір повернути ліворуч, для чого йому потрібно обігнати два автомобілі попереду.

На ділянці встановлено дорожній знак 3.4 "Рух із причепом заборонено". Він забороняє рух вантажних автомобілів та тракторів з причепами будь-якого типу, а також буксирування механічних транспортних засобів. Тобто цей знак не стосується легкових автомобілів з причепами, а отже, не забороняє проїзд водієві білої машини.

Але при виконанні задуманого маневру водій білого автовсе одно порушить правила. По-перше, він перетне суцільну лінію розмітки 1.1, що не дозволено правилами. По-друге, згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін на перехресті заборонено.

Правильна відповідь

№3

