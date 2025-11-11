Хитрый тест ПДД: разрешен ли поворот налево

Так можно? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача на знание дорожных знаков и разметки и по теме об обгоне. Может ли водитель белого легкового автомобиля с прицепом повернуть налево в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответа

Может. Может, если не создаст помех встречному транспорту. Не может.

Разбор задачи

Перед перекрестком образовалась большая пробка. Водитель белого легкового автомобиля с прицепом намерен повернуть налево, для чего ему нужно обогнать два впереди идущих автомобиля.

На участке установлен дорожный знак 3.4 "Движение с прицепом запрещено". Он запрещает движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировку механических транспортных средств. То есть этот знак не касается легковых автомобилей с прицепами, а значит, не запрещает проезд водителю белой машины.

Но при выполнении задуманного маневра водитель белого авто все равно нарушит правила. Во-первых, он пересечет сплошную линию разметки 1.1, что не разрешено правилами. Во-вторых, согласно пункту 14.6 ПДД, обгон на перекрестке запрещен.

Правильный ответ

№3

