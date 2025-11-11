Видео
Видео

Коварный тест ПДД — разрешен ли поворот налево

Дата публикации 11 ноября 2025 07:35
обновлено: 09:06
Хитрый тест ПДД: разрешен ли поворот налево
Так можно? Рисунок: "Украина за рулем"

Задача на знание дорожных знаков и разметки и по теме об обгоне. Может ли водитель белого легкового автомобиля с прицепом повернуть налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложила "Украина за рулем".

Варианты ответа

  1. Может.
  2. Может, если не создаст помех встречному транспорту.
  3. Не может.

Разбор задачи

Перед перекрестком образовалась большая пробка. Водитель белого легкового автомобиля с прицепом намерен повернуть налево, для чего ему нужно обогнать два впереди идущих автомобиля.

На участке установлен дорожный знак 3.4 "Движение с прицепом запрещено". Он запрещает движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировку механических транспортных средств. То есть этот знак не касается легковых автомобилей с прицепами, а значит, не запрещает проезд водителю белой машины.

Но при выполнении задуманного маневра водитель белого авто все равно нарушит правила. Во-первых, он пересечет сплошную линию разметки 1.1, что не разрешено правилами. Во-вторых, согласно пункту 14.6 ПДД, обгон на перекрестке запрещен.

Правильный ответ

№3

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
