Хитрый тест ПДД: разрешен ли поворот налево

Коварный тест ПДД — разрешен ли поворот налево
Задача на знание дорожных знаков и разметки и по теме об обгоне. Может ли водитель белого легкового автомобиля с прицепом повернуть налево в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложила "Украина за рулем".
Варианты ответа
- Может.
- Может, если не создаст помех встречному транспорту.
- Не может.
Разбор задачи
Перед перекрестком образовалась большая пробка. Водитель белого легкового автомобиля с прицепом намерен повернуть налево, для чего ему нужно обогнать два впереди идущих автомобиля.
На участке установлен дорожный знак 3.4 "Движение с прицепом запрещено". Он запрещает движение грузовых автомобилей и тракторов с прицепами любого типа, а также буксировку механических транспортных средств. То есть этот знак не касается легковых автомобилей с прицепами, а значит, не запрещает проезд водителю белой машины.
Но при выполнении задуманного маневра водитель белого авто все равно нарушит правила. Во-первых, он пересечет сплошную линию разметки 1.1, что не разрешено правилами. Во-вторых, согласно пункту 14.6 ПДД, обгон на перекрестке запрещен.
Правильный ответ
№3
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!