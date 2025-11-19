Тест ПДД о парковке: где разрешена стоянка

Где можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме об остановке и стоянке. В каком месте может остановиться мотоциклист в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

В месте А. В месте Б. В обоих местах нельзя. В обоих местах можно.

Разбор задачи

Мотоциклист ищет место для стоянки. Место А — у правого края проезжей части. Место Б — специально отведенное для стоянки, обозначенное знаком 5.42.1 "Место для стоянки" с табличкой 7.6.4 "Способ постановки транспортного средства на стоянку".

Читаем пункт 15.1 ПДД:

"Остановка и стоянка транспортных средств на дороге должны осуществляться в специально отведенных местах или на обочине".

Заметим, что табличка 7.6.4 лишь обозначает способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на стоянке возле тротуара.

Таким образом, если есть специально отведенное место, стоянка у края проезжей части в месте А запрещается.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: