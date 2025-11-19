Видео
Україна
Видео

Тест ПДД — в каком месте разрешена парковка

Тест ПДД — в каком месте разрешена парковка

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 07:35
обновлено: 16:36
Тест ПДД о парковке: где разрешена стоянка
Где можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме об остановке и стоянке. В каком месте может остановиться мотоциклист в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. В месте А.
  2. В месте Б.
  3. В обоих местах нельзя.
  4. В обоих местах можно.

Разбор задачи

Тест з ПДР: де дозволена стоянка мотоциклісту?

Мотоциклист ищет место для стоянки. Место А — у правого края проезжей части. Место Б — специально отведенное для стоянки, обозначенное знаком 5.42.1 "Место для стоянки" с табличкой 7.6.4 "Способ постановки транспортного средства на стоянку".

Читаем пункт 15.1 ПДД:

"Остановка и стоянка транспортных средств на дороге должны осуществляться в специально отведенных местах или на обочине".

Заметим, что табличка 7.6.4 лишь обозначает способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на стоянке возле тротуара.

Таким образом, если есть специально отведенное место, стоянка у края проезжей части в месте А запрещается.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
