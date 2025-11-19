Тест ПДД о парковке: где разрешена стоянка

Тест ПДД — в каком месте разрешена парковка
Задача по теме об остановке и стоянке. В каком месте может остановиться мотоциклист в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- В месте А.
- В месте Б.
- В обоих местах нельзя.
- В обоих местах можно.
Разбор задачи
Мотоциклист ищет место для стоянки. Место А — у правого края проезжей части. Место Б — специально отведенное для стоянки, обозначенное знаком 5.42.1 "Место для стоянки" с табличкой 7.6.4 "Способ постановки транспортного средства на стоянку".
Читаем пункт 15.1 ПДД:
"Остановка и стоянка транспортных средств на дороге должны осуществляться в специально отведенных местах или на обочине".
Заметим, что табличка 7.6.4 лишь обозначает способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на стоянке возле тротуара.
Таким образом, если есть специально отведенное место, стоянка у края проезжей части в месте А запрещается.
Правильный ответ
№2
