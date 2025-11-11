Хитрый тест по ПДД: какой поворот разрешен

Какой поворот? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание предписывающих дорожных знаков. Какой вариант поворота направо разрешается водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Поворот А. Поворот Б. Оба варианта разрешены. Оба варианта запрещены.

Разбор задачи

Траектория А — это поворот на территорию магазина, а траектория Б — это поворот направо на перекрестке.

На участке установлен предписывающий знак 4.1 "Движение прямо", который разрешает проезд только в указанном направлении. Его действие распространяется на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен. Знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории.

Таким образом поворот направо по траектории Б запрещен, ведь знак 4.1 действует на перекрестке перед которым он установлен. Траектория А — поворот направо на прилегающую территорию разрешен, поскольку она не образует перекресток.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: