Хитрый тест по ПДД: какой поворот разрешен

Каверзный тест ПДД — какой поворот разрешен
Задача на знание предписывающих дорожных знаков. Какой вариант поворота направо разрешается водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Поворот А.
- Поворот Б.
- Оба варианта разрешены.
- Оба варианта запрещены.
Разбор задачи
Траектория А — это поворот на территорию магазина, а траектория Б — это поворот направо на перекрестке.
На участке установлен предписывающий знак 4.1 "Движение прямо", который разрешает проезд только в указанном направлении. Его действие распространяется на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен. Знак не запрещает поворот направо во дворы и на другие прилегающие к дороге территории.
Таким образом поворот направо по траектории Б запрещен, ведь знак 4.1 действует на перекрестке перед которым он установлен. Траектория А — поворот направо на прилегающую территорию разрешен, поскольку она не образует перекресток.
Правильный ответ
№1
