Хитрий тест з ПДР: який поворот дозволений

Каверзний тест ПДР — який поворот дозволений
Задача на знання наказових дорожніх знаків. Який варіант повороту праворуч дозволяється водієві білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Поворот А.
- Поворот Б.
- Обидва варіанти дозволені.
- Обидва варіанти заборонені.
Розбір задачі
Траєкторія А — це поворот на територію магазину, а траєкторія Б — це поворот праворуч на перехресті.
На ділянці встановлено наказовий знак 4.1 "Рух прямо", який дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку. Його дія поширюється на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений. Знак не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі до дороги території.
Таким чином поворот праворуч траєкторією Б заборонений, адже знак 4.1 діє на перехресті перед яким він встановлений. Траєкторія А — поворот праворуч на прилеглу територію дозволений, позаяк вона не утворює перехрестя.
Правильна відповідь
№1
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
