Хитрий тест з ПДР: який поворот дозволений

Який поворот? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання наказових дорожніх знаків. Який варіант повороту праворуч дозволяється водієві білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Поворот А. Поворот Б. Обидва варіанти дозволені. Обидва варіанти заборонені.

Розбір задачі

Траєкторія А — це поворот на територію магазину, а траєкторія Б — це поворот праворуч на перехресті.

На ділянці встановлено наказовий знак 4.1 "Рух прямо", який дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку. Його дія поширюється на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений. Знак не забороняє поворот праворуч у двори та на інші прилеглі до дороги території.

Таким чином поворот праворуч траєкторією Б заборонений, адже знак 4.1 діє на перехресті перед яким він встановлений. Траєкторія А — поворот праворуч на прилеглу територію дозволений, позаяк вона не утворює перехрестя.

Правильна відповідь

№1

