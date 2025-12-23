Тест ПДР про зустрічний рух: хто кого пропускає

Хто кого пропустить? Фото: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть та регулювання дорожнього руху. Як ви проїдете перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Проїдете першим. Пропустите зустрічний сірий автомобіль.

Розбір задачі

На перехресті ви маєте намір повернути ліворуч, а водій зустрічного автомобіля проїжджає прямо. Світлофор подає зелений сигнал, який дозволяє рух в усіх напрямках. При цьому на дорожні знаки пріоритету звертати увагу у зображеній ситуації не варто.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Ви повертаєте на світлофорі ліворуч, тому зобовʼязані пропустити зустрічний автомобіль, який рухається прямо.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: