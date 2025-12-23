Тест ПДР про зустрічний рух: хто кого пропускає

Тест ПДР про зустрічний рух — хто пропускає
Задача з теми про проїзд перехресть та регулювання дорожнього руху. Як ви проїдете перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Проїдете першим.
- Пропустите зустрічний сірий автомобіль.
Розбір задачі
На перехресті ви маєте намір повернути ліворуч, а водій зустрічного автомобіля проїжджає прямо. Світлофор подає зелений сигнал, який дозволяє рух в усіх напрямках. При цьому на дорожні знаки пріоритету звертати увагу у зображеній ситуації не варто.
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".
Ви повертаєте на світлофорі ліворуч, тому зобовʼязані пропустити зустрічний автомобіль, який рухається прямо.
Читаємо пункт 16.6 ПДР:
"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".
Правильна відповідь
№2
