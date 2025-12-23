Тест ПДД о встречном движении: кто кого пропускает

Тест ПДД о встречном движении — кто пропускает
Задача по теме о проезде перекрестков и регулировании дорожного движения. Как вы проедете перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Проедете первым.
- Пропустите встречный серый автомобиль.
Разбор задачи
На перекрестке вы намерены повернуть налево, а водитель встречного автомобиля проезжает прямо. Светофор подает зеленый сигнал, который разрешает движение во всех направлениях. При этом на дорожные знаки приоритета обращать внимание в изображенной ситуации не стоит.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
Вы поворачиваете на светофоре налево, поэтому обязаны пропустить встречный автомобиль, который движется прямо.
Читаем пункт 16.6 ПДД:
"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".
Правильный ответ
№2
