Тест ПДД о встречном движении: кто кого пропускает

Кто кого пропустит? Фото: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков и регулировании дорожного движения. Как вы проедете перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Проедете первым. Пропустите встречный серый автомобиль.

Разбор задачи

На перекрестке вы намерены повернуть налево, а водитель встречного автомобиля проезжает прямо. Светофор подает зеленый сигнал, который разрешает движение во всех направлениях. При этом на дорожные знаки приоритета обращать внимание в изображенной ситуации не стоит.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Вы поворачиваете на светофоре налево, поэтому обязаны пропустить встречный автомобиль, который движется прямо.

Читаем пункт 16.6 ПДД:

"Поворачивая налево или разворачиваясь при зеленом сигнале основного светофора, водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или поворачивающим направо".

Правильный ответ

№2

