Тест ПДР про розворот: в якому випадку дозволений маневр

Схема руху транспортних засобів біля переїзду. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водії червоного та синього автомобілів мають намір розвернутися біля залізничного переїзду. Хто з них порушує правила дорожнього руху у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля. Обидва водії порушують правила. Обидва водії не порушують правила.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля має намір розвернутися за залізничний переїздом, а водій синього автомобіля зібрався виконати такий самий маневр до переїзду.

Згідно з пунктом 10.7 (а) ПДР, на залізничних переїздах розворот заборонений. Але водії й не збираються його виконувати саме на переїзді.

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Розворот у зображеній ситуації був би неможливим лише у разі наявності суцільної лінії розмітки між смугами.

Правильна відповідь №4

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