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Головна Авто Тест ПДР про розворот: в якому випадку дозволений маневр

Тест ПДР про розворот: в якому випадку дозволений маневр

Ua ru
Дата публікації: 7 червня 2026 19:45
Тест ПДР про розворот: в якому випадку дозволений маневр
Схема руху транспортних засобів біля переїзду. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водії червоного та синього автомобілів мають намір розвернутися біля залізничного переїзду. Хто з них порушує правила дорожнього руху у зображеній на малюнку ситуації?

Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій синього автомобіля.
  3. Обидва водії порушують правила.
  4. Обидва водії не порушують правила.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто порушує правила

Водій червоного автомобіля має намір розвернутися за залізничний переїздом, а водій синього автомобіля зібрався виконати такий самий маневр до переїзду.

Згідно з пунктом 10.7 (а) ПДР, на залізничних переїздах розворот заборонений. Але водії й не збираються його виконувати саме на переїзді.

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Розворот у зображеній ситуації був би неможливим лише у разі наявності суцільної лінії розмітки між смугами.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
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