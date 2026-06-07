Тест ПДР про розворот: в якому випадку дозволений маневр
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водії червоного та синього автомобілів мають намір розвернутися біля залізничного переїзду. Хто з них порушує правила дорожнього руху у зображеній на малюнку ситуації?
Розбір задачі та правильну відповідь дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
- Обидва водії порушують правила.
- Обидва водії не порушують правила.
Розбір задачі
Водій червоного автомобіля має намір розвернутися за залізничний переїздом, а водій синього автомобіля зібрався виконати такий самий маневр до переїзду.
Згідно з пунктом 10.7 (а) ПДР, на залізничних переїздах розворот заборонений. Але водії й не збираються його виконувати саме на переїзді.
Розворот у зображеній ситуації був би неможливим лише у разі наявності суцільної лінії розмітки між смугами.
Правильна відповідь №4
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: